"Будет замена важного человека": победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Яна Пасынкова считает, что угроза со стороны Беларуси до сих пор остается.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что угроза со стороны Беларуси до сих пор остается. Однако там "может измениться важный человек".

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яна Пасынкова подчеркнула, что угроза со стороны Беларуси до сих пор остается.

"Мы ждем не только обстрелы, но и еще какие-то ДРГ. Будет замена важного человека в Беларуси. Здесь просто сидим и ждем хороших новостей", — сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

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