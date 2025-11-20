ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
461
Время на прочтение
1 мин

Будут ли мирные переговоры Украины и России: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание

Яна Пасынкова шокировала предсказанием о мирных переговорах. Что она сказала?

Вера Хмельницкая
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

Яна Пасынкова отметила, что мирные переговоры Украины и РФ ничем не закончатся.

«Две параллельные реальности: в одностороннем порядке будет активизация переговоров. То есть кто-то будет говорить сам с собой. А на деле не будет ничего подобного», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

