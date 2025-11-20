- Дата публикации
Будут ли мирные переговоры Украины и России: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание
Яна Пасынкова шокировала предсказанием о мирных переговорах. Что она сказала?
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о мирных переговорах между Украиной и Россией.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале
Яна Пасынкова отметила, что мирные переговоры Украины и РФ ничем не закончатся.
«Две параллельные реальности: в одностороннем порядке будет активизация переговоров. То есть кто-то будет говорить сам с собой. А на деле не будет ничего подобного», — сказала Яна Пасынкова.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.