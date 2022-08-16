Частично территории будут потеряны: экстрасенс спрогнозировала, сможет ли Россия полностью захватить Украину

Экстрасенс Анна Ефремова спрогнозировала, что России не удастся полностью захватить всю Украину, по крайней мере, в 2022 году.

Экстрасенс рассказала, что Юпитер идет весь 2022 год по 4-му дому гороскопа Украины и он не допустит, чтобы РФ оккупировать всю Украину. В то же время , частично территории будут потеряны, их не получится вернуть в полной мере текущего года.

Об этом Ефремова написала в своем Telegram-канале.

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"Третья мировая война в 2022 году не начнется, потому что сильное положение Юпитера в Рыбах этого не допустит. Но вспышки агрессивных действий, угрозы, провокации мы еще будем наблюдать в разных частях света. плюс ко всему весь 2022 год идет по накшатру, которым управляет Марс (планета агрессии, конфликтов, военных действий)", — спрогнозировала она.

Ефремова уверена, что победит в этой войне Украина.

"Нас не победить! Мы – последняя страна, которую попыталась захватить Россия, и именно о нас она сломает свои зубы! Потому что мы народ благословен Богом, мы свободны, и в этом наша сила", – добавила экстрасенс.

Напомним, астрологиня Анна Карпеева рассказала, закончится ли война в Украине осенью.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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