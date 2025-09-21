Частичное солнечное затмение 21 сентября: пять знаков Зодиака ждут кардинальные изменения в любви и карьере

Пять знаков Зодиака ждут кардинальные изменения / © ТСН.ua

Частичное солнечное затмение, которое состоится 21 сентября , в сочетании с вхождением Венеры в астрологический знак Девы, повлечет за собой значительные эмоциональные и личностные изменения для пяти знаков Зодиака.

Об этом пишет Daily Mail.

Это небесное явление, которое состоится под практической и детально ориентированной энергией Девы, будет действовать как «супермесяц»: побуждать людей отказаться от старых привычек и принять новые начинания как в карьере, так и в романтических отношениях.

Воздействие Венеры и Девы: фокус на отношения и самооценку

Венера, планета любви и денег, одновременно входит в знак Девы, что означает, что с точки зрения Земли планета путешествует по небу через это созвездие. Это сделает более серьезными отношения и самооценку, поощряя вдумчивые размышления, но также заставляя людей рисковать чрезмерными размышлениями или быть слишком требовательными в своем выборе.

Затемнение, когда Луна закрывает Солнце, является ключевым в астрологии, поскольку они действуют как космические поворотные моменты, раскрывая скрытые истины и ускоряя жизненные изменения, обычно развертывающиеся в течение месяцев. Влияние знака Девы делает эти события сфокусированными на точности, здоровье и служении, призывая всех тщательно и целенаправленно совершенствовать свою жизнь и отношения.

Вхождение Венеры в этот космический микс подтолкнет пять знаков к балансировке своих сердец и разума через размышления или даже терапию, чтобы ориентироваться в интенсивных изменениях затемнения.

Знаки Зодиака, которые почувствуют изменения больше всего

Дева, Рыбы, Телец, Весы и Близнецы будут наиболее поражены из-за их непосредственной связи с энергией Девы или влиянием Венеры, причем каждый из них столкнется с уникальными вызовами и возможностями в течение следующего месяца.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Практические, ориентированные на детали и управляемые желанием улучшить себя и свое окружение, Девы ощутят большие прорывы в карьере и личных целях. Затемнение подтолкнет их к новым возможностям и отказ от старых привычек.

Однако с Венерой, входящей в Деву 19 сентября, люди, рожденные под этим знаком, почувствуют повышенный уровень самокритики, что заставит их сосредоточиться на своих сильных сторонах и, возможно, рассмотреть возможность обращения к терапевту для преодоления эмоциональных вызовов.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Эмпатичные, мечтательные и глубоко связанные со своими эмоциями и интуицией, Рыбы ощутят ясность и судьбоносные изменения в своих серьезных отношениях. Затемнение, происходящее в их зоне отношений, может привлечь Рыб к установлению более здоровых границ со своим партнером.

Венера подтолкнет Рыб к открытости в отношениях и более обоснованному решению эмоций вместо избегания.

«Избегание людей не защищает вас. Оно просто держит вас в тупике. Отправьте записку. Задайте вопрос. Поделитесь маленькой частицей своего дня. Эти маленькие моменты напоминают вам – связь все еще может расти», – отметила терапевт Джейми Бронштейн.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Обычно приземленные и преданные люди, которые ценят комфорт и красоту жизни, Тельцы ощутят новые страсти или изменение способа выражения любви, что полностью разрушит их обычные рутины. Венера, входящая в Деву до 13 октября, повлияет на их любовный сектор.

Это сделает Тельцев более практичными в отношениях и поощрит их делиться своей рутиной с близкими. Однако это также может привести к хаосу, заставляя Тельцев чрезмерно анализировать мелкие проблемы в своих романах.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Очаровательные, миролюбивые и сосредоточенные на гармонии в отношениях и эстетике, Весы могут почувствовать духовные пробуждения и прорывы в вопросах любви и секса, что побуждает их выражать свои глубокие потребности партнерам. Однако с Венерой в Деве эта космическая комбинация может вызвать скрытые тревоги, подталкивая Весов к поиску способов освобождения от ментальных блоков и обретения внутреннего покоя.

«Этот сезон может вызвать старые заботы, но он также предлагает простор для их увольнения. Используйте этот момент как шанс отступить, заметить прогресс, которого вы добились, и позволить себе поверить в новые возможности», — рекомендовала Бронштейн.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Любознательные, адаптивные и преуспевающие благодаря общению и новым идеям, Близнецы ощутят более глубокое самосознание, что поможет им избавиться от своих страхов и принять эмоциональную ясность. С вхождением Венеры в картину планета любви и денег обострит их аналитическую сторону, поощряя четкое общение в личных делах, что еще больше усилит силу затемнения для трансформации их жизни.

Хотя Венера покинет Деву в середине октября, последствия солнечного затмения могут продолжаться до ноября.

Напомним, сентябрьский парень является солнечным затмением . Он происходит в последнем градусе знака Девы на грани стихий и смыслов, символизируя алхимию очищения. 21 сентября 2025 года в 20:30 (gmt+3) небеса словно замрут в точке между строем и хаосом, между землей и воздухом, между завершением и началом.