Частичное солнечное затмение 30 апреля 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Частичное солнечное затмение 30 апреля 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Частичное солнечное затмение состоится 30 апреля в 23:28 по киевскому времени в созвездии Тельца.

30 апреля 2022 года землян ожидает частичное солнечное затмение.

Затемнение Солнца происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей, и таким образом перекрывает поток солнечного света. С точки зрения эзотерики, это – энергетически важный день.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерики Елены Кузьмич на солнечное затмение 30 апреля.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Наполнитесь вдохновением и хорошими идеями. Ваша жизнь полна безграничными возможностями для успеха и счастья.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Прощайте себя и учитесь на ошибках. Будьте благодарны за все, что имеете.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Будьте прекрасны изнутри и снаружи. Любите свое тело и внешность, ухаживайте за ними.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. Отпустите прошлое и живите настоящим.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Относитесь к своим неудачам, как к возможности учиться и развиваться. Контролируйте собственные действия, эмоции и состояние.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Не разрешайте вашим страхам сдерживать вас. Всегда достигайте того, к чему стремитесь.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Не осуждайте ни себя, ни других. Сделайте так, чтобы ваша жизнь пребывала в равновесии и гармонии.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Вы достойны любви, уважения и добра и не соглашайтесь на меньшее. Вселенная щедра и вы с благодарностью принимаю его дары.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Ваше тело здорово, ум чист, душа спокойна. Уважайте свои границы и просите других соблюдать их.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Относитесь к своему телу с любовью и уважением. Привлекайте любовь в свою жизнь и излучайте свет и силу.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Каждое ваше слово имеет силу. Пусть у вас всегда будет достаточно энергии для новых свершений.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Все, чем вы занимаетесь, имеет значение. Отказывайтесь от внутренней борьбы и доверяйте интуиции.

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