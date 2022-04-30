Частичное солнечное затмение 30 апреля 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Частичное солнечное затмение состоится 30 апреля в 23:28 по киевскому времени в созвездии Тельца.
30 апреля 2022 года землян ожидает частичное солнечное затмение.
Затемнение Солнца происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей, и таким образом перекрывает поток солнечного света. С точки зрения эзотерики, это – энергетически важный день.
Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерики Елены Кузьмич на солнечное затмение 30 апреля.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Наполнитесь вдохновением и хорошими идеями. Ваша жизнь полна безграничными возможностями для успеха и счастья.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Прощайте себя и учитесь на ошибках. Будьте благодарны за все, что имеете.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Будьте прекрасны изнутри и снаружи. Любите свое тело и внешность, ухаживайте за ними.
РАК (22 июня-22 июля)
Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. Отпустите прошлое и живите настоящим.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Относитесь к своим неудачам, как к возможности учиться и развиваться. Контролируйте собственные действия, эмоции и состояние.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Не разрешайте вашим страхам сдерживать вас. Всегда достигайте того, к чему стремитесь.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Не осуждайте ни себя, ни других. Сделайте так, чтобы ваша жизнь пребывала в равновесии и гармонии.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Вы достойны любви, уважения и добра и не соглашайтесь на меньшее. Вселенная щедра и вы с благодарностью принимаю его дары.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Ваше тело здорово, ум чист, душа спокойна. Уважайте свои границы и просите других соблюдать их.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Относитесь к своему телу с любовью и уважением. Привлекайте любовь в свою жизнь и излучайте свет и силу.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Каждое ваше слово имеет силу. Пусть у вас всегда будет достаточно энергии для новых свершений.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Все, чем вы занимаетесь, имеет значение. Отказывайтесь от внутренней борьбы и доверяйте интуиции.
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