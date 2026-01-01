Чего ожидать от 2026 года: экстрасенс, предсказавший Covid, озвучил прогнозы

Гипнотерапевт Николас Ауджула

Известный гипнотерапевт Николас Ауджула, который стал популярным благодаря пророчествам о пандемии коронавируса, обнародовал свое видение 2026 года. Его видения содержат как политические потрясения, так и масштабные природные катастрофы.

Об этом пишет Lad Bible.

Гипнотерапевт утверждает, что свои сверхъестественные способности осознал в 17-летнем возрасте, когда перед ним начали появляться видения прошлых воплощений — по его словам, чрезвычайно необычных.

«В подростковом возрасте я вошел в глубокое трансовое состояние и начал видеть яркие вспышки — образы себя как египетской царицы, монахини в Гималаях, портнихи в Китае, шамана в Африке, даже льва. В тот момент я почувствовал, что прожил много жизней и получил множество опыта. Этот опыт привел к глубокому осознанию: смерть — не конец, бояться нечего, а наши души вечны, они возвращаются в разных формах, чтобы продолжать учиться и проживать жизнь. Это было сюрреалистично, спокойно и полностью изменило мою жизнь», — рассказывал Ауджула о своем опыте.

После заявлений о том, что он «предсказал» пандемию Covid, Ауджула уверяет: 2026 год принесет немало неожиданных событий. Среди его прогнозов — рекордно жаркое лето в Великобритании, успехи партии Reform UK и даже триумф Уэльса в турнире Шести наций, который многие считают наименее вероятным из этих сценариев.

Сам экстрасенс убежден, что самыми успешными для него стали годы, когда он якобы спрогнозировал победу Дональда Трампа на выборах, стремительное развитие искусственного интеллекта и личные проблемы певицы Кэти Перри — несмотря на то, что впоследствии она нашла новые отношения с экс-премьером Канады Джастином Трюдо.

По словам Ауджулы, ощущение, будто «земля движется под ногами», а также образ карты мира с акцентом на Грецию, Турцию, Тихоокеанский регион и Азию натолкнули его на мысль о возможной мощной вулканической и сейсмической активности в этих частях мира.

Кроме того, гипнотерапевт прогнозирует, что Голливуд «накроет волна судебных исков о клевете» — после видения, в котором слово «клевета» появилось рядом со знаменитой надписью Hollywood. Также он считает, что фильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта, постепенно станут привычным явлением, чего, впрочем, многие и так ожидали.

Ни одно экстрасенсорное пророчество, по мнению Ауджулы, не обходится без темы инопланетян, и он убежден: в 2026 году они таки дадут о себе знать, даже если известная болгарская провидица Ванга ошиблась, предсказывая контакт еще в 2025-м.

Также гипнотерапевт предупреждает о появлении «загадочной болезни» с симптомами, похожими на аневризму. Среди других видений — падение Трампа с самолета, что может символизировать его политический упадок, и образ британского политика-евроскептика Найджела Фаража в окружении восторженных сторонников. Отдельно экстрасенс говорит и о вероятном новом публичном скандале вокруг принца Гарри и его жены, актрисы Меган Маркл — прогноз, который, как отмечают скептики, можно было сделать и без сверхъестественных способностей.

К слову, медиум Джилл М. Джексон предупредила об экономических потрясениях, росте безработицы и обострении мировых конфликтов в 2026 году, которые она сравнила с американскими горками. По прогнозу, мир ожидают масштабные наводнения в Тихоокеанском регионе и Японии, однако напряженность вокруг Венесуэлы должна утихнуть к середине года. Несмотря на тревожные видения, ясновидящая призывает не поддаваться страху, а воспринимать эти изменения как шанс для духовного пробуждения и переосмысления жизненного пути.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.