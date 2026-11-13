Черная полоса наконец-то закончится: три знака Зодиака, которым судьба улыбнется после 14 ноября

Гороскоп на 14 ноября / © Credits

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После 14 ноября 2026 года для трёх знаков Зодиака может начаться более благоприятный период. Астрологи связывают положительные изменения с завершением ретроградного движения Венеры, которое длилось шесть недель.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Согласно астрологическому прогнозу, переход Венеры в прямое движение символизирует завершение сложного жизненного этапа. Наибольшее облегчение могут почувствовать Раки, Девы и Козероги. Для каждого из этих знаков изменения коснутся разных сфер жизни.

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Рак

Для Раков 14 ноября может стать началом эмоционального восстановления. После длительного периода истощения и трудностей представители этого знака наконец получат возможность вернуть прежнюю жизнерадостность.

Астрологи прогнозируют, что Раки постепенно избавятся от переживаний, которые долгое время мешали им наслаждаться жизнью. Наступает благоприятный момент, чтобы оставить неприятные воспоминания в прошлом, восстановить силы и уделить больше времени собственным желаниям.

Дева

Для Девы завершение сложного периода будет связано, прежде всего, с изменениями в личном окружении. Представители этого знака могут осознать, что некоторые люди негативно влияют на их эмоциональное состояние.

После 14 ноября Девам будет легче устанавливать личные границы и отказываться от общения с теми, кто не уважает их взгляды. Астрологи советуют не пытаться менять себя ради чужого одобрения. Именно уверенность в собственных решениях поможет оставить неприятности позади.

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Козерог

Козерогам прямое движение Венеры сулит важные изменения в отношении к самим себе. После длительного периода сомнений они могут наконец осознать свою ценность и научиться ставить свои потребности на первое место.

Особое внимание стоит уделить отношениям, которые отнимают силы и не приносят радости. По прогнозу астрологов, Козероги смогут более решительно отказываться от токсичного общения и защищать личные границы. Это поможет им постепенно избавиться от эмоционального груза и начать новый жизненный этап.

Напомним, астрологи предупредили, что 14 ноября 2026 года — день, идеально подходящий для финансовых операций: даже те, кто не разбирается в финансовых вопросах, могут обнаружить в себе талант в этой сфере.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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