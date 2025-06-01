Четыре известных провидца предсказывают Третью мировую войну уже в этом году

Третья мировая

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Мировые пророки и ясновидящиепредупреждают о серьезной угрозе глобального масштаба — начале Третьей мировой войны уже к концу 2025 года.

Об этом пишет New York Post

Четыре выдающиеся личности, имеющие славу чрезвычайно точных провидцев, сошлись в своих тревожных прогнозах: болгарский слепой мистик Баба Ванга, французский астролог XVI века Нострадамус, бразильский ясновидящий Атос Саломе и лондонский гипнотерапевт Николас Оюля. Все они независимо друг от друга предсказывают масштабный конфликт, который может изменить ход истории человечества.

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Баба Ванга, рожденная в 1911 году как Вангелия Пандева Гущерова, получила мировую славу благодаря своим удивительно точным пророчествам. Ее прозвали «Нострадамусом Балкан», ведь среди ее предсказаний — теракты 11 сентября 2001 года, гибель принцессы Дианы, а также недавние землетрясения 2025 года, вызванные изменениями климата. Именно Ванга предсказала начало войны в Европе в этом году, которую она видит как начало «падения человечества» и глобальную катастрофу для населения планеты.

Французский астролог XVI века Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, в своих знаменательных «Пророчествах» 1555 года также сделал мрачные предсказания. Его пророчества ранее точным образом описывали подъем Адольфа Гитлера, а также пандемию COVID-19. На этот раз он предупреждает, что Великобритания будет втянута в жестокие войны. В своей книге он писал: «Когда те из земель Европы увидят, как Англия устанавливает свой трон сзади, ее фланги охватят жестокие войны. Королевство будет отмечено войнами такими жестокими, что враги изнутри и снаружи поднимутся».

Атос Саломе — 38-летний бразильский ясновидящий, которого называют «живым Нострадамусом» из-за его способности предсказывать важные события современности, такие как смерть королевы Елизаветы II, тоже предупреждает о неизбежном глобальном конфликте. По его прогнозу, Третья мировая война станет особенно опасной из-за использования новейших технологий, кибероружия и машин. Он заявляет: «Это не просто война людей, а война машин, и что будет дальше? Худшее еще впереди». По его словам, технологический прогресс, имеющий невероятный потенциал для развития, одновременно создает и с

Лондонский гипнотерапевт Николас Оюля, которому тоже 38 лет, добавляет, что война может начаться уже в середине 2025 года. Причиной такого развертывания событий он считает «недостаток сострадания в мире», что провоцирует ужасные акты насилия и вражды во имя религии и национализма. По его провидению, человечество столкнется с беспрецедентными жестокостью и бессмысленностью.

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Все эти страшные предсказания совпадают с нынешней напряженной геополитической ситуацией. В конце мая 2025 года Пакистан и Индия обменялись ракетными ударами по военным объектам, что привело к призывам Соединенных Штатов начать переговоры и остановить обострение конфликта. Хотя стороны согласились на перемирие, оно было нарушено уже через несколько часов в регионе Кашмир.

Одновременно продолжается затяжная война между Россией и Украиной, которая за прошедшую неделю унесла жизни по меньшей мере семи человек в результате масштабных ракетных и беспилотных атак на Киев и другие регионы. Эти события свидетельствуют о сохранении высокого напряжения и серьезности происходящей ситуации.

Эксперты в сфере технологий также предупреждают об опасности, которую несет неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, сравнивая его с ядерным оружием по уровню потенциальной угрозы. Эта идея перекликается с предостережениями Атоса Саломе, который акцентирует внимание на «машинной войне» будущего.

Напомним, ранее мы писали о том, что христианский пророк Джошуа Джайлз из Миннесоты, который якобы предсказал войну между Израилем и ХАМАС, утверждает, что в 2025 году будет большая война в мире

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.