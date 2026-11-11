Четыре знака китайского зодиака накроет волна удачи 11 ноября: кто среди счастливчиков

Китайский гороскоп на 11 ноября 2026 года / © AP

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В среду, 11 ноября 2026 года, четырём знакам китайского зодиака астрологи прогнозируют особенно благоприятный период. Их могут ждать плоды многолетнего труда, финансовые перспективы и успех в делах.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Согласно китайскому календарю, 11 ноября пройдет под влиянием Земного Быка. Этот день ассоциируется с благосостоянием, стабильностью и вознаграждением за приложенные усилия. Считается, что сейчас лучше сосредоточиться на завершении начатых дел, а не браться за новые обязанности.

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Больше всего удачи астрологи обещают четырём знакам китайского зодиака.

Крыса

Для тех, кто родился в год Крысы, 11 ноября может стать днём долгожданных результатов. Дело или замысел, которому они посвятили немало времени, наконец-то начнёт приносить плоды.

Влияние Земного Быка поможет сохранять спокойствие, принимать взвешенные решения и не тратить силы на лишние переживания. Особенно важно не отказываться от поддержки окружающих. Именно помощь других людей может сыграть решающую роль в достижении успеха.

Змея

Астрологи советуют представителям этого знака уделить внимание финансам. Среда станет благоприятным днём для планирования бюджета, пересмотра расходов и установления новых правил обращения с деньгами.

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В то же время не стоит рассчитывать на мгновенное обогащение. Согласно прогнозам, решения, принятые 11 ноября, могут обеспечить финансовую стабильность в будущем. Главное — придерживаться выбранного плана и не торопиться с выводами.

Петух

Для Петухов этот день может стать началом заметного прогресса в делах. Энергия Земного Быка укрепит их дисциплинированность и поможет эффективнее использовать собственные способности.

11 ноября будет особенно благоприятным днём для тех, кто долго откладывал важное дело из-за стремления сделать всё безупречно. На этот раз перфекционизм не помешает двигаться вперёд. Достаточно приступить к работе, и дальнейшие шаги будут даваться гораздо легче.

Бык

Родившиеся под этим знаком могут ощутить особенно сильное влияние благоприятной энергии дня. Их главные качества — выносливость, терпение и настойчивость — помогут достичь желаемого.

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По прогнозу астрологов, 11 ноября у Тельцов появится шанс получить вознаграждение за усилия, которые ранее не приносили заметных результатов. Дела, в которые они вкладывали много времени и сил, наконец-то могут увенчаться успехом.

Напомним, астрологи предупредили, что 11 ноября 2026 года — день, когда энергии будет так много, что её можно будет направить на решение важных задач.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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