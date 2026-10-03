Четыре знака китайского зодиака получат счастливый билет в новую жизнь уже 3 октября

Китайский гороскоп / © Unsplash

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Для четырёх знаков китайского зодиака 3 октября может стать днём важных перемен. Согласно астрологическому прогнозу, период трудностей постепенно останется позади, а на смену ему придут новые возможности.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Суббота, 3 октября 2026 года, по китайскому календарю — День Металлической Собаки. Его энергетику связывают с освобождением от того, что уже утратило смысл, с готовностью оставить прошлое позади и двигаться дальше.

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Собака

Представители этого знака часто остаются верными людям и своим решениям даже тогда, когда изменения уже необходимы. Им особенно сложно сделать шаг, который может огорчить близких или вызвать их недовольство.

3 октября ситуация может измениться. Собакам станет легче ориентироваться в первую очередь на собственные потребности, а не на мнение окружающих. Именно готовность принять изменения может открыть перед ними новые возможности и положить конец непростому периоду.

Тигр

В последнее время тигры, возможно, чувствовали себя так, будто оказались в тупике. Попытки изменить ситуацию не приносили желаемого результата, а продвижение вперёд казалось почти невозможным.

В субботу может представиться возможность, которая поможет наконец сдвинуться с места. Имеющиеся навыки способны стать своеобразным мостом к новому этапу — с перспективами лучшей работы, более высокого заработка и новых знакомств. Главная задача — не позволить прошлым страхам остановить это движение.

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Лошадь

Для Лошадей изменения могут коснуться личных отношений. Они долго пытались простить человека, который неоднократно подрывал их доверие, однако теперь могут понять, что пришло время дистанцироваться.

Речь идет не о поиске виновного, а об осознании того, что жизненные ценности и цели двух людей больше не совпадают. Вместо чувства вины может наступить спокойствие и понимание того, что иногда расставание необходимо, чтобы каждый мог идти своим путем.

Кролик

Кролики могут наконец-то избавиться от страха перед новыми отношениями и повторением прошлых ошибок. Предыдущий неудачный опыт оставил свой след, однако теперь появляется готовность снова рискнуть.

Откровенный разговор с другим человеком может помочь посмотреть на ситуацию по-другому. Как только Кроликам удастся перестать постоянно ожидать неудачи, сложный этап начнёт уходить в прошлое, освобождая место для нового.

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Напомним, астрологи предупредили, что выходные 3 и 4 октября, приходящиеся на один лунный день, — не самое простое время в лунном календаре, но это не означает, что их нельзя прожить не только полноценно, но и с пользой и даже удовольствием.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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