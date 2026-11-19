Китайский гороскоп на 19 ноября / © Credits

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В четверг, 19 ноября 2026 года, четыре знака китайского зодиака могут ощутить положительные перемены в личной жизни. День Огненного Петуха, согласно астрологическим прогнозам, будет способствовать новым знакомствам, романтическим чувствам и восстановлению давних дружеских связей.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Ноябрь в китайской астрологии ассоциируется с Собакой, которая символизирует дружбу и общение. Считается, что энергия Огня в этот день поможет преодолеть чувство изоляции и вернуть желание сближаться с людьми.

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Бык

Для Тельцов 19 ноября может стать днём, когда одиночество наконец-то начнёт отступать. Представители этого знака привыкли полагаться только на себя, поэтому нередко избегают новых знакомств и поверхностного общения.

Однако в четверг представится возможность изменить ситуацию. Астрологи советуют не отказываться от приглашений друзей и уделить время людям, которые искренне заинтересованы в общении. Именно это поможет почувствовать поддержку и избавиться от ощущения отчужденности.

Змея

В жизни Змей могут произойти приятные романтические перемены. День Огненного Петуха будет способствовать сближению с человеком, вызывающим симпатию, а одиноким представителям этого знака подарит желание открыться для новых отношений.

Важно не скрывать своих чувств и позволить себе быть более искренними. Даже небольшой шаг навстречу другому человеку может стать началом более теплых и глубоких отношений.

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Петух

19 ноября Петухи могут неожиданно почувствовать сильное желание больше общаться. Если в последнее время они предпочитали уединение, то теперь захотят более активно участвовать в жизни друзей и знакомых.

Энергия Огня поможет легче находить общий язык с окружающими. Астрологи прогнозируют, что даже обычный разговор или искренний интерес к делам другого человека могут напомнить Петухам, сколько возможностей для дружбы уже есть в их жизни.

Дракон

Для Драконов четверг станет благоприятным временем для восстановления старых связей. Представители этого знака могут вспомнить человека, с которым когда-то были близки, но постепенно потеряли связь из-за расстояния или жизненных обстоятельств.

19 ноября появится возможность сделать первый шаг к примирению или восстановлению дружбы. Разговоры, которые раньше казались неловкими, могут пройти гораздо легче. Общие воспоминания и искренняя забота помогут вернуть прежнюю близость.

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Напомним, астрологи предупредили, что 19 ноября 2026 года — день, благоприятный для важных и серьёзных дел, которые окажутся успешными независимо от сферы, к которой они относятся.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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