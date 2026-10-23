Четыре знака китайского зодиака ждет большой успех 23 октября: кто окажется среди счастливчиков

Китайский гороскоп на 23 октября / © Unsplash

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В пятницу, 23 октября, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться благоприятный период. Этот день в китайском календаре считается Днём успеха Металлической Лошади, энергия которой связана с движением вперёд, отказом от лишнего и результатами ранее приложенных усилий.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Астрологи назвали четыре знака, которым 23 октября предсказывают положительные изменения в личной жизни, отношениях с близкими и работе над собой.

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Лошадь

Для Лошади пятница может оказаться особенно удачной в любви. Представители этого знака, которые раньше избегали серьёзных обязательств или не спешили определяться с будущим отношений, могут почувствовать готовность к новому этапу.

Лошадь захочет взять инициативу в свои руки: организовать свидание, предложить совместные планы или преподнести приятный сюрприз близкому человеку. В то же время день обещает благоприятное развитие событий и в финансовой сфере.

Кролик

Для Кролика главным изменением станет внутреннее спокойствие. Давний конфликт или неприятная ситуация, которая то и дело напоминала о себе, может наконец остаться в прошлом.

Представители этого знака поймут, что уже сказали и сделали всё возможное, а потому больше нет смысла возвращаться к старым обидам. Это решение поможет избавиться от эмоционального груза и двигаться дальше.

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Тигр

23 октября Тиграм предстоит сделать важный шаг к переменам, на который они долго не могли решиться. Речь идет, в частности, об отказе от привычки, которая мешала им и негативно сказывалась на их жизни.

Предыдущие попытки, возможно, не приносили желаемого результата, однако на этот раз всё сложится иначе. То, что раньше требовало значительных усилий, может оказаться гораздо проще, чем ожидалось.

Собака

Собакам стоит обратить внимание на дружеские связи. Они могут внезапно вспомнить о близком человеке, с которым давно не общались из-за расстояния или повседневных дел.

Астрологи советуют не откладывать возобновление общения. Даже короткое сообщение или телефонный звонок 23 октября может стать началом нового, более теплого этапа в отношениях.

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Напомним, астрологи предупредили, что 23 октября 2026 года — один из самых удачных дней лунного календаря, когда любые — даже самые смелые — планы могут воплотиться в жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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