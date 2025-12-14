Четыре знака зодиака, которым 2026 год принесет счастье и новые возможности

Гороскоп на 2026 год / © Associated Press

Астрологиня назвала четыре знака Зодиака, переживших сложный 2025 год, но уже в 2026 году их ждет перелом. По ее прогнозу эти знаки смогут реализовать планы и почувствовать энергию нового периода.

Об этом Ольга Маслова рассказала в TikTok.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

По словам Масловой, Близнецы и Девы прошлый год почувствовали кармические узлы и испытания.

Теперь они могут использовать новую энергию 2026 для личного развития, реализации профессиональных планов и новых возможностей в жизни.

Водолеи и Львы сталкивались с кризисами из-за ретроградного Плутона. В следующем году они смогут добиться желаемого: путешествовать, покупать недвижимость, реализовывать проекты, заниматься блогингом и журналистикой, а также налаживать партнерства.

Маслова советует всем четырем знакам использовать новую энергию года для максимального развития, активных действий и личных свершений.

Это период, когда сложности остаются позади, а новые возможности открываются в полной мере.

