Что будет с Зеленским и Залужным после войны: прогноз таролога

Что ждет после войны украинских лидеров – президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – свой прогноз дала таролог Людмила Хомутовская.

Об этом она рассказала в интервью "УНИАН".

Насчет Зеленского таролог рассматривает два сценария.

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"Если Зеленский завершит свой срок и не пойдет на второй, то он станет суперчеловеком, победившим в войне. Если же он вовремя не уйдет, все закончится очень плохо. Могут быть даже импичмент и юридические разборки", — предсказывает Хомутовская.

По Залужному она также описала два сценария. Таролог отметила, что главнокомандующий ВСУ – великий военачальник, который "войдет во все исторические книги, особенно касающиеся войны".

"Однако сейчас его толкают в политику. Но, я думаю, он должен отказаться. И тогда он будет тем человеком, который будет строить новую армию. У него есть большой шанс руководить такими организациями, как, например, НАТО", – прогнозирует Хомутовская.

Напомним, ранее Хомутовская спрогнозировала, что победа Украины уже близка и наступит после большого контрнаступления ВСУ.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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