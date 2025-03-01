Что говорил Нострадамус о войне в Украине и дате ее окончания — пророчество

Знаменитый астролог, известный своими пророчествами, Мишель Нострадамус предсказывал войну в Украине и говорил о ее окончании из-за финансового краха и сильного истощения ресурсов российской и украинской армий. Это приведет к тому, что дальнейшее продолжение полномасштабной войны будет невозможно. Войска обеих стран будут истощены и плохо обеспечены.

Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на книгу "Пророчества Мишеля Нострадмуса".

Так, французский астролог, прославившийся мрачными и катастрофическими пророчествами, многие из которых свершились, не указывал конкретных дат окончания войны. Однако в книге, увидевшей свет ровно 470 лет назад, 1 марта 1555 года, "Пророчества Мишеля Нострадмуса" говорится об Украине, а именно намек на окончание войны 2025 года.

Нострадамус предсказывал денежный крах и мощное истощение ресурсов обеих армий приведет, что предстоящее продолжение полномасштабной войны будет неосуществимо. Войска обеих стран будут истощены и плохо обеспечены:

"Длительной войной истощилось все войско, так что не найдется денег для солдат; вместо золота и серебра у них будут кожаные монеты, галльская медь и полмесяца месяца", — говорится в цитате из книги.

Некоторые исследователи интерпретируют "галльскую медь" и "полумесяц месяца" как намек на Францию и Турцию соответственно. Возможно, эти страны внесут вклад в победу Украины или достижение мира по дипломатическому пути.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, Нострадамус еще сотни лет назад сделал также предсказания по Папе Римскому Франциску, который в феврале 2025 года начал бороться за жизнь из-за почечной недостаточности.

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