Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия в 2026 году
В 2026 году ретроградный Меркурий трижды может усложнять общение, финансовые вопросы и поездки, поэтому в эти периоды астрологи советуют избегать поспешных решений и необдуманных шагов.
В популярной астрологии ретроградный Меркурий связывают со сбоями в областях, за которые он отвечает: коммуникации, документов, денег, техники и передвижения. Именно поэтому ошибки, сделанные в это время, часто имеют длительные последствия.
Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия
Не подписывать важные документы наспех
Соглашения, договоры, финансовые обязательства, оформленные в эти периоды, могут содержать скрытые неточности. Если избежать подписания невозможно, следует проверять все детали несколько раз .
Не принимать резкие решения
Ретроградный Меркурий считают неблагоприятным для импульсивных шагов: увольнений, переездов, разрыва отношений или резкого изменения планов. Часто впоследствии возникает желание пересмотреть сделанный выбор.
Не игнорировать мелкие ошибки
Неверная дата, пропущенная буква, неточный адрес или сумма могут привести к серьезным проблемам. В эти дни мелочи имеют значение больше обычного.
Не покупать технику без надобности
По астрологическим наблюдениям, гаджеты, приобретенные во время ретроградного Меркурия, чаще нуждаются в ремонте или работают нестабильно. Если покупку нельзя отложить, следует хранить чеки и гарантии.
Не планировать сложные поездки без запасного плана
Задержки рейсов, смены маршрутов и недоразумения с документами встречаются чаще. Астрологи советуют оставлять больше времени на дорогу и проверять все заранее бронирования.
Не доверять слухам и непроверенной информации
В периоды ретроградного Меркурия легко возникают сплетни, извращенные факты и ошибочные выводы. Лучше полагаться только на проверенные источники.
Что же считают полезным в эти периоды
Несмотря на сложности, ретроградный Меркурий подходит для:
завершение старых дел;
возвращение к отложенным идеям;
исправление ошибок;
просмотра планов и договоренностей.
Ретроградный Меркурий в 2026 году — это не запрет на жизнь, а напоминание о более внимательных словах, решениях и деталях, которые в другое время могли бы остаться незамеченными.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.