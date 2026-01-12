Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия в 2026 году

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

В популярной астрологии ретроградный Меркурий связывают со сбоями в областях, за которые он отвечает: коммуникации, документов, денег, техники и передвижения. Именно поэтому ошибки, сделанные в это время, часто имеют длительные последствия.

Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия

Не подписывать важные документы наспех

Соглашения, договоры, финансовые обязательства, оформленные в эти периоды, могут содержать скрытые неточности. Если избежать подписания невозможно, следует проверять все детали несколько раз .

Не принимать резкие решения

Ретроградный Меркурий считают неблагоприятным для импульсивных шагов: увольнений, переездов, разрыва отношений или резкого изменения планов. Часто впоследствии возникает желание пересмотреть сделанный выбор.

Не игнорировать мелкие ошибки

Неверная дата, пропущенная буква, неточный адрес или сумма могут привести к серьезным проблемам. В эти дни мелочи имеют значение больше обычного.

Не покупать технику без надобности

По астрологическим наблюдениям, гаджеты, приобретенные во время ретроградного Меркурия, чаще нуждаются в ремонте или работают нестабильно. Если покупку нельзя отложить, следует хранить чеки и гарантии.

Не планировать сложные поездки без запасного плана

Задержки рейсов, смены маршрутов и недоразумения с документами встречаются чаще. Астрологи советуют оставлять больше времени на дорогу и проверять все заранее бронирования.

Не доверять слухам и непроверенной информации

В периоды ретроградного Меркурия легко возникают сплетни, извращенные факты и ошибочные выводы. Лучше полагаться только на проверенные источники.

Что же считают полезным в эти периоды

Несмотря на сложности, ретроградный Меркурий подходит для:

завершение старых дел;

возвращение к отложенным идеям;

исправление ошибок;

просмотра планов и договоренностей.

Ретроградный Меркурий в 2026 году — это не запрет на жизнь, а напоминание о более внимательных словах, решениях и деталях, которые в другое время могли бы остаться незамеченными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.