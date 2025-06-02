Что подсказывают деревья о любви, финансах и личном росте: кельтский гороскоп на июнь 2025 года

Кельтский календарь деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Кельтский календарь деревьев, основанный на системе огама, связывает периоды года с деревьями, каждое из которых несет определенную энергию и урок. Этот подход приглашает жить в ритме с природой, прислушиваясь к ее подсказкам не только из-за сезонных смен, но и из-за символики деревьев. В июне правят деревья созерцания, переходных сословий и глубинного мышления. Это время, когда стоит не торопиться, а внимательно присмотреться к тому, что уже проросло у нас и что требует переосмысления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Любовь и отношения – "Орешник"

Орешник в кельтской традиции – дерево интуитивного знания, глубинной правды и сердечного прозрения. В июне она напоминает: подлинная любовь не боится честности. Это хороший период для откровенных разговоров, раскрытие того, что скрывалось за обычными ролями. Стоит спросить себя: вижу ли я другого по-настоящему? Позволяю ли я быть собой рядом с ним или им? Отношения, в которых есть доверие к глубинам, станут крепче, а те, где все держится на поверхности, потребуют обновления или завершения.

Реклама

Деньги и бизнес – "Ясень"

Ясень символизирует вертикаль между небом и землей, связь между видением и действием. В финансовой сфере он приглашает к мышлению системно и стратегически. Июнь – идеальное время, чтобы не распылять ресурсы, а укрепить основу: обновить бюджет, выбрать главное и не тратить силы на хаос. Если прошлые идеи не принесли результатов, самое время изменить подход. Энергия ясеня способствует собранности и способности видеть финансовую картину в целом, а не только текущие затраты.

Личное развитие – “Бузина”

Бузина – дерево переходов, порога между мирами. Она ассоциируется со старыми знаниями, циклами жизни и трансформацией. В июне она призывает не бояться перемен, даже если они связаны с уходящим. Это прекрасная луна для практик отпуска: эмоций, мыслей, вещей или отношений, которые больше не служат. Бузина открывает дверь до нового уровня, но только если старое завершено с уважением. Работа с внутренними циклами, памятью и восстановлением поможет почувствовать глубже, кем вы становитесь именно сейчас.

Июнь 2025 по кельтскому календарю деревьев — это время глубинной работы и внутреннего переосмысления. Орешник подсказывает слушать сердце в отношениях, десен — поступать разумно в финансах, а бузина — принимать неизбежное обновление души. Если внимательно прислушиваться к естественным символам, июнь принесет больше, чем кажется на первый взгляд: не только события, но и внутренние сдвиги, которые готовят к лету зрелости.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .