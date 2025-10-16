Что произойдет в РФ из-за войны в Украине: экстрасенс удивила интересным предсказанием

РФ / © Associated Press

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала гражданскую войну в РФ.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова предсказала вероятность гражданской войны в РФ.

«Экономическая ситуация на „болотах“ поддерживается из последних сил. С одной стороны ее поддерживает население, с другой, как это ни странно, — война. Но есть и хорошие новости. Когда Россия перестанет финансово поддерживать одну республику или регион, они там не будут терпеть. Тогда в РФ начнется внутренняя война», — сказала она.

Также Яна Пасынкова предсказала, когда закончится война в Украине

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.