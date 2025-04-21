Что сказала сегодня о конце света в 2027 году известная украинская ведьма

Украинская ведьма Мария Тихая сделала предсказание о ходе войны и конце света / © ТСН

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После смерти Папы Римского Франциска в соцсетях, ссылаясь на якобы пророчество Ватикана, начали массово распространять сообщения о том, что якобы через некоторое время, в 2027 году, наступит конец света, а «город семи холмов» будет уничтожен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Многие пользователи соцсетей распространили сообщения о том, что Франциск, согласно пророчеству, был якобы последним понтификом. В то же время многие украинцы оставили в соцсетях комментарии и о том, что и после конца света у них есть множество планов, некоторые шутливо написали, что снова придется запастись спичками и гречкой, как накануне 2012-го, когда также сообщалось о «конце света».

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Украинский астролог, которую называют главной ведьмой Украины, Мария Тихая в комментарии для ТСН.ua высказала свое мнение, опираясь на собственные способности: «В 2012 году и не только тоже пророчили конец света. Это пишут люди и пишут для чего-то».

По словам Марии Тихой, еще полгода назад она давала прогноз о смерти Папы Римского.

«Это предсказание было предвестником окончания войны. Пауза или окончание — это неважно. Предусматривалась пауза. Это сбылось», — говорит Мария Тихая.

«Что касается предсказания о конце света, то мое собственное мнение такое: все это писалось людьми и никакого отношения к правде не имеет», — добавляет она.

На вопрос о том, закончится ли война в Украине в 2025 году, Мария Тихая отвечает так: «Когда все кричали о том, что может закончиться в 2025 году, я говорила, что нет. Пока я не увижу видения, я ничего не скажу, я ведь не таролог. Я сомневаюсь, что окончание войны будет в 2025 году».

К этому она добавляет, что может повториться ситуация, недавно произошедшая в Чернобыле. Как известно, 14 февраля российский «Шахед» попал в защитное укрытие ЧАЭС.

«Или в апреле, или в мае эта ситуация может повториться. Также меня волнует ДнепроГЭС, враг может его обстреливать весной. Позднее могут повторяться удары по ТЭЦ», — говорит Мария Тихая.

Ранее сообщалось, что известный астролог Влад Росс уверенно назвал две даты окончания войны.

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