Что ждет мир в 2026 году: "новый Нострадамус" предупредил о необратимых катастрофах

Бразильский экстрасенс Атос Сантос стремительно обретает мировую известность благодаря высокой точности своих прогнозов. Мистик уже предсказал появление COVID-19, ряд современных вооруженных конфликтов и политический успех Дональда Трампа. В своем новом интервью он обнародовал список глобальных угроз, с которыми человечество столкнется в 2026 году.

Об этом пишет Daily Express.

По словам Сантоса, в формировании своих прогнозов он опирается не только на мистический опыт, но и на внимательное прослушивание информации от высших сил.

Опасность из космоса

В перечне тревожных событий 2026 бразилец выделяет масштабные потрясения, которые могут коренным образом изменить привычный уклад жизни. Ближайшая глобальная угроза ожидается уже в середине марта.

Он утверждает, что между 12 и 15 марта Землю накроет мощнейшая солнечная буря. В интервью изданию Сантос отметил, что этот прогноз основывается на «последовательных доказательствах», ведь солнечная активность становится все более агрессивной и представляет реальную опасность для технологической инфраструктуры планеты.

Экстрасенс называет этот период одним из самых «чувствительных и рискованных моментов» текущего года.

Новые зоны прокси-войн

Однако опасность в 2026 году будет происходить не только из космоса. «Новый Нострадамус» предусматривает эскалацию ряда вооруженных конфликтов. Два крупных региона рискуют стать новыми полями прокси войн между ведущими мировыми государствами.

Африка и Арктика могут превратиться в неожиданные зоны полномасштабных боевых действий. Критической точкой напряжения, по словам провидца, станет север Нигера и весь регион Сахеля, где ожидается стремительное усиление позиций экстремистских группировок.

Особое внимание Сантос уделил геополитическим амбициям России. Мистик указывает на то, что Кремль активно смещает фокус своих интересов в сторону Арктики. На фоне глобальных климатических изменений и продолжающейся войны против Украины это создает беспрецедентное напряжение.

По прогнозу бразильца, риск прямого столкновения России и сил НАТО в этом регионе существенно возрастет уже к концу текущего года.

Как утверждает издание, часть предсказаний Сантоса на 2026 год уже сбылась. Еще в конце 2025 года он предупреждал о неизбежном падении правительства Николаса Мадуро в Венесуэле и большом риске масштабной региональной войны на Ближнем Востоке.

«Я еще тогда в 2024-м предупреждал, что обогащение урана Ираном и возможные военные приготовления Израиля могут повлечь за собой новый период острой региональной нестабильности», — констатирует мистик.

Среди других значимых событий 2026 года бразилец прогнозирует падение курса американского доллара, «большое событие» в Букингемском дворце и серьезный экономический кризис в ряде стран Европейского Союза.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

