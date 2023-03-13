Что ждет Украину до 2025 года: астролог сделала противоречивый прогноз

С 7 марта "строгая" планета Сатурн будет находиться в Рыбах до 2025 года.

Известная астролог Ольга Медвецкая предоставила противоречивый прогноз для Украины на два последующих года, вплоть до 2025-го.

Об этом пишет "УНИАН".



Эксперт рассказала, что 7 марта "строгая" планета Сатурн "проходит" в знак Рыб, что несет "много неприятностей".

По ее словам, Сатурн — планета медленная, находится в каждом знаке целых два года, так что будет оказывать "относительно долгосрочное влияние".

"Мы можем найти в истории человечества периоды, когда Сатурн занимал такое же положение, и проанализировать, что было, и попытаться предсказать, какое направление событий ждет нас", — отметила астролог.

Медвецкая рассказала, что Сатурн – планета ограничений, четкости, планомерности, диктатуры и правил.

Также Ольга Медвецкая напомнила о нескольких сложных периодах в истории во время тождественной ситуации с Сатурном в Рыбах.

"Сатурн занимал указанное положение, например, в 30-х годах, когда были сталинские репрессии, в 60-х – время брежневских гонений, когда активно применялась карательная психиатрия, а также в 90-х – господство мафии и "новых русских". возможные малоприятные моменты до 2025 года"", — напомнила она.

В то же время, по словам астролога, на момент входа в знак Рыб Сатурн не имел утешающих напряженных аспектов, поскольку может означать прямо противоположные последствия на уровне событий:

"А именно — освобождение политзаключенных и репрессированных, раскаяние фигур мирового значения в совершенных ошибках и грехах, помощь нуждающимся на глобальном законодательном уровне и окончание авторитаризма", — добавила Ольга Медвецкая.

Ранее астрологиня назвала год, когда закончится война в Украине. Им оказался не 2023 год.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: