Что ждет Украину до конца марта: таролог сделала детальный прогноз по разным регионам

Расклад на картах таро свидетельствует о неожиданных действиях со стороны государства-агрессора, вероятном применении нового оружия.

Известная таролог Рубина Цыбульская спрогнозировала, какой будет ситуация в разных регионах Украины до конца марта.

О чем свидетельствует расклад карт таро, она рассказала на своем YouTube-канале.

По ее словам, в целом карты указывают на месяц выжидания, сопровождающийся накоплением ресурсов, подготовкой людей.

В то же время, могут быть неожиданные действия со стороны врага, новая тактика его террористических действий, применение нового оружия.

Центральная Украина

Ситуация в этом регионе, по словам Цыбульской, будет оставаться напряженной, поскольку враг коварно готовит новый удар.

"Будет в какой-то момент повторение ситуации, удар по жилым домам. И также карта указывает на жизненно важные объекты", — заявила тарологя.

Юг Украины

"Карты показывают разрушение, движение людей. Угроза для южной части Украины на март остается. Но до конца месяца и в начале следующего года ожидаются какие-то кардинальные изменения, радостные события..." — рассказала провидица.

Цыбульская прогнозирует победные действия украинских военных, поскольку карта показывает слезы радости.

"Но эта радость тоже будет переполняться страхом, люди все равно будут еще пребывать в страхе", — утверждает тарологя.

Запад Украины

Государство-агрессор, как предполагает Цыбульское, может попытаться ударить по объектам, которые не удалось разрушить во время предыдущих атак.

"Есть удар, но есть и защита. Военные Украины удары будут сдерживать, и расклад показывает, что планы врага не реализуются", – утверждает таролог.

Также провидица предполагает, что в западной части Украины могут быть "нехорошие ситуации", вероятно, связанные с минированием.

Восток Украины

Цыбульская прогнозирует, что РФ попытается осуществить свои планы по достижению каких-либо успехов путем фейков и шантажа, поэтому будет много лжи со стороны агрессора.

"Но разрушения и удары, огонь — это все по-прежнему остается. И будут повторные террористические действия... Сильных изменений на этот месяц я не вижу", — рассказала провидица.

В то же время она прогнозирует активные действия со стороны ВСУ, которые нанесут врагу колоссальный ущерб.

Север Украины

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По прогнозу таролога, северная часть Украины может оказаться под массированными ударами РФ. Ситуация будет тяжелой.

"Расклад показывает, что враг попытается взять реванш. Есть удары и есть разрушение жизненно важных объектов, это незаконченное дело для врага", — утверждает она.

После многих ударов окупантов, по словам Цыбульской, впоследствии для этого региона удастся получить надежную защиту.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее таролог Людмила Хомутовская объяснила расклад на картах таро, свидетельствующий, что Россия не прекратит массированных ракетных обстрелов и война в ближайшее время не утихнет.

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