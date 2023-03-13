Что ждет Украину до конца марта: таролог сделала детальный прогноз по разным регионам

Расклад на картах таро свидетельствует о неожиданных действиях со стороны государства-агрессора, вероятном применении нового оружия.
Известная таролог Рубина Цыбульская спрогнозировала, какой будет ситуация в разных регионах Украины до конца марта.
О чем свидетельствует расклад карт таро, она рассказала на своем YouTube-канале.
По ее словам, в целом карты указывают на месяц выжидания, сопровождающийся накоплением ресурсов, подготовкой людей.
В то же время, могут быть неожиданные действия со стороны врага, новая тактика его террористических действий, применение нового оружия.
Центральная Украина
Ситуация в этом регионе, по словам Цыбульской, будет оставаться напряженной, поскольку враг коварно готовит новый удар.
"Будет в какой-то момент повторение ситуации, удар по жилым домам. И также карта указывает на жизненно важные объекты", — заявила тарологя.
Юг Украины
"Карты показывают разрушение, движение людей. Угроза для южной части Украины на март остается. Но до конца месяца и в начале следующего года ожидаются какие-то кардинальные изменения, радостные события..." — рассказала провидица.
Цыбульская прогнозирует победные действия украинских военных, поскольку карта показывает слезы радости.
"Но эта радость тоже будет переполняться страхом, люди все равно будут еще пребывать в страхе", — утверждает тарологя.
Запад Украины
Государство-агрессор, как предполагает Цыбульское, может попытаться ударить по объектам, которые не удалось разрушить во время предыдущих атак.
"Есть удар, но есть и защита. Военные Украины удары будут сдерживать, и расклад показывает, что планы врага не реализуются", – утверждает таролог.
Также провидица предполагает, что в западной части Украины могут быть "нехорошие ситуации", вероятно, связанные с минированием.
Восток Украины
Цыбульская прогнозирует, что РФ попытается осуществить свои планы по достижению каких-либо успехов путем фейков и шантажа, поэтому будет много лжи со стороны агрессора.
"Но разрушения и удары, огонь — это все по-прежнему остается. И будут повторные террористические действия... Сильных изменений на этот месяц я не вижу", — рассказала провидица.
В то же время она прогнозирует активные действия со стороны ВСУ, которые нанесут врагу колоссальный ущерб.
Север Украины
По прогнозу таролога, северная часть Украины может оказаться под массированными ударами РФ. Ситуация будет тяжелой.
"Расклад показывает, что враг попытается взять реванш. Есть удары и есть разрушение жизненно важных объектов, это незаконченное дело для врага", — утверждает она.
После многих ударов окупантов, по словам Цыбульской, впоследствии для этого региона удастся получить надежную защиту.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, ранее таролог Людмила Хомутовская объяснила расклад на картах таро, свидетельствующий, что Россия не прекратит массированных ракетных обстрелов и война в ближайшее время не утихнет.
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