ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
741
Время на прочтение
1 мин

Что ждет Украину до конца осени: терролог поразила предсказанием о войне

Таролог сделала новый прогноз о том, что ждет Украину в ближайшие месяцы. Несмотря на нынешний пессимизм, она считает, что впереди будут хорошие новости.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Таролог и исследовательница снов Татьяна Васильевна рассказала, что в конце осени Украину ждут хорошие новости. Это может быть связано с испытанием уникального оружия.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Мой мир».

«Карты сразу показывают, что это радостное событие связано с военной обстановкой. Расклад начинается с тройки кубков, заканчивается тройкой жезлов. Нам будет что праздновать. В конце осени у нас будет такое ощущение, будто мы сумели создать что-то очень мощное. Мы сумели нанести врагу очень мощный удар. И это, знаете, как будто только начало. Это желание делать ещё больше. Это желание производить ещё больше этого оружия. Здесь очень похоже на испытания какого-то оружия, которое очень и очень хорошо себя покажет», — сказала она.

Кроме того, таролог добавила, что нашу страну ждут новые соглашения с другими странами: «Еще возможны очень выгодные соглашения с другими странами, которые Украина заключит до конца осени благодаря своим высокоточным ударам».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie