Что ждет Украину до конца осени: терролог поразила предсказанием о войне

Война в Украине / © Associated Press

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Таролог и исследовательница снов Татьяна Васильевна рассказала, что в конце осени Украину ждут хорошие новости. Это может быть связано с испытанием уникального оружия.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Мой мир».

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«Карты сразу показывают, что это радостное событие связано с военной обстановкой. Расклад начинается с тройки кубков, заканчивается тройкой жезлов. Нам будет что праздновать. В конце осени у нас будет такое ощущение, будто мы сумели создать что-то очень мощное. Мы сумели нанести врагу очень мощный удар. И это, знаете, как будто только начало. Это желание делать ещё больше. Это желание производить ещё больше этого оружия. Здесь очень похоже на испытания какого-то оружия, которое очень и очень хорошо себя покажет», — сказала она.

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Кроме того, таролог добавила, что нашу страну ждут новые соглашения с другими странами: «Еще возможны очень выгодные соглашения с другими странами, которые Украина заключит до конца осени благодаря своим высокоточным ударам».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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