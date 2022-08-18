Что ждет Украину осенью: известная астролог о переломном ходе войны

Астролог Людмила Халанская заявила, что осенью Украину ждут большие изменения на фронте. По ее словам, ВСУ смогут переломить ход войны в свою пользу.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как отметила провидица, аспект Плутона до нашего Марса поможет сдержать российскую агрессию. Он будет действовать до октября, поэтому это будет благоприятный период для окончания войны, но пока на это надежд мало.

"И все же он может помочь нам переломить ход войны в свою пользу. Или хотя бы снизить потери и остановить продвижение врага по нашей территории. Также он может создать необходимые условия для сдерживания агрессора через международные рычаги влияния", — написала астрологиня.

Астрологиня говорит, что осень для Украины будет спокойнее. В этот период мы сможем собраться и начать действовать в правильном направлении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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