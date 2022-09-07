Что ждет Украину осенью: известная провидица дала прогноз военных событий на сентябрь

Украинская экстрасенска Людмила Хомутовская рассказала, что Украину ждет агрессивная фаза войны.

Об этом Хомутовская рассказала в интервью УНИАН.

В конце сентября в Украину поступит ленд-лиз, то есть США предоставят нашей стране боеприпасы, технику, стратегическое сырье и тому подобное для борьбы с российской агрессией. Именно с тех пор, считает Людмила Хомутовская, для Украины начнутся сложные времена, однако победа все-таки будет за украинцами.

"После того, как Украина получит ленд-лиз, мы войдем в агрессивную фазу войны. Это будет в конце сентября", — сказала провидица.

Людмила Хомутовская также отметила, что с нового года военное положение в Украине будут постепенно отменять. В этот период отдельным категориям мужчин разрешат уезжать за границу.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: