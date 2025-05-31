Что ждет Украину в июне 2025: астрологи предполагают ускорение изменений на фронте

Марс в сильной позиции для Украины свидетельствует о преодолении трудностей / © ТСН

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Май 2025 для Украины стал месяцем значительных астрологических изменений. Ключевые планетарные силы, влияющие на долгосрочную динамику событий на фронте, полностью изменили структуру.

Об этом рассказали астрологи Анна и Алексей Сухановы в комментарии УНИАН.

Марс выходит из «тени»: время активных действий

Астрологи объясняют, что одна из планет, с конца 2024 года находившаяся в неблагоприятном положении, а именно Марс, с 6 июня 2025 года войдет в чрезвычайно сильную позицию. Это укрепление Марса, который отвечает за смелость, принятие решений, преодоление трудностей и борьбу, является ключевым для многих процессов.

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Слабая позиция Марса в знаке Рыб раньше вызывала дисбаланс, хаос и неопределенность, тормозила решение многих вопросов, включая украинский. Июнь, если сравнить его с самолетом, станет периодом набора скорости перед взлетом.

«Проводники энергии» и Дональд Трамп

Сухановы также затронули тему человеческого восприятия и персонификации событий. Они подчеркнули, что люди часто связывают счастье или несчастье с конкретными личностями и не замечают глубинных энергетических процессов.

В качестве примера они вспомнили Дональда Трампа, на которого возлагали надежды на завершение войны в Украине, а впоследствии разочаровались. Астрологи объясняют, что Трамп, как и любой другой человек, является «проводником энергии», а не первопричиной событий. Его возможное отстранение от политической арены не изменит саму энергию, которая найдет другой путь для своей реализации.

По их словам ситуация с присутствием или отсутствием Трампа существенно не изменит общее движение до завершения горячей фазы войны в Украине. Впрочем, астрологи ожидают, что в ближайшее время процессы могут значительно ускориться.

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Прогнозы для Украины и России: изменения и вызовы

Для достижения конструктивных решений, по мнению астрологов, РФ должна почувствовать силу Марса, который вскоре займет сильную позицию, а также влияние Меркурия (из-за слаженности коммуникаций по санкциям) и Сатурна (что уменьшает двойственность Рыб и придает ей структурность).

В течение 2025 года и дальше ситуация в РФ, по прогнозам, будет только ухудшаться, тогда как в Украине будет улучшаться. Астрологи подчеркнули, что Украина имеет внутренних врагов, таких как коррупционеры, агенты влияния, нарушители Конституции. Они предупреждают, что уже в 2026 году (или даже раньше) причастных к незаконным действиям ожидают последствия, о чем свидетельствует транзит Сатурна через знак Рыб, связанный с правосудием.

Согласно натальной карте Украины, с 13 мая до 26 июля 2025 года будет продолжаться астрологический подпериод Юпитер-Луна-Раха. Раха — это планета трансформаций и неопределенности, но предыдущие наблюдения Сухановых показывают, что подобные подпериоды в целом благоприятны для страны и придают ей новый импульс. Так, в прошлом году такой подпериод способствовал успешной операции на Курщине, а раньше освобождению Харьковщины и Херсона.

В этом году астрологи не ожидают масштабного наступления ВСУ, но подпериод Раха может стать импульсом к конструктивным шагам и приближению конца горячей фазы войны. С 19 мая по 9 июля 2025 года в годовой карте Украины продлится подпериод Меркурия, что может указывать на информационный дисбаланс, а также на поступление ресурсов извне (финансовых, человеческих, военных).

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Россия с 29 мая по 14 июля 2025 года будет находиться в подпериоде Юпитер-Юпитер-Марс. Марс является одной из самых напряженных планет в гороскопе РФ и его влияние обостряет проблемы. Это может указывать как на усиление наступательных действий, так и риск внутренних потрясений и негативное влияние на экономику.

В годовой карте РФ 9 июня начнется годовой подпериод Солнца (до 27 июня), акцентирующий внимание на руководстве и властях, возможные неожиданности и потери. С 27 июня по 28 июля начнется подпериод Луны, который может указывать на снижение военной активности и появление конструктива в вопросах войны и территорий между странами. Астрологи не исключают, что в этот период может быть достигнуто решение о прекращении огня.

Напомним, астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница «Битвы экстрасенсов» назвала событие, которое станет «началом конца» в войне России против Украины. Яна Пасынкова отметила, что мы узнаем хорошие новости еще до начала августа.

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