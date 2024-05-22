Цветочное полнолуние 23 мая 2023: что категорически запрещено делать

Цветочное полнолуние – это особый период в году.
23 мая над Землей взойдет цветочное полнолуние.
Во время цветочного полнолуния, как и во время любого полнолуния, существуют некоторые действия, которые считаются нежелательными с точки зрения эзотерики. Вот несколько вещей, которых лучше избегать:
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Избегать конфликтов и негатива :
- Полнолуние часто усиливает эмоции, поэтому следует избегать конфликтов, споров и любого негативного общения. Постарайтесь не поддаваться эмоциям и оставаться спокойными.
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Не начинать новых проектов :
- Хотя энергия полнолуния очень мощная, это время больше подходит для завершения начатого и отпуска старого. Начало новых проектов лучше отложить до новолуния, который символизирует новые начинания.
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Не принимать важных решений :
- Из-за повышенной эмоциональной чувствительности во время полнолуния следует избегать принятия важных решений. Это может повлиять на вашу способность рационально мыслить и оценивать ситуацию.
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Не проводить сложных магических ритуалов без подготовки :
- Если вы новичок в магии или эзотерике, избегайте проведения сложных ритуалов или заклинаний. Энергия полнолуния может быть слишком интенсивной, и неправильное выполнение ритуала может иметь непредсказуемые последствия.
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Избегать переутомления и стресса :
- Во время полнолуния, ваше тело и разум могут быть более уязвимы к стрессу и переутомлению. Постарайтесь не перегружать себя работой или физическими нагрузками, дайте себе время на отдых и расслабление.
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Не игнорировать интуицию :
- Полнолуние может усиливать вашу интуицию. Не игнорируйте внутренние ощущения и подсказки, даже если они кажутся непонятными. Обратите внимание на свои сновидения и интуитивные впечатления.
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Не проводить ритуалы без очищения :
- Перед тем как проводить ритуалы на привлечение положительной энергии или благополучия, важно провести очищение – как себя, так и пространства. Привлечение новой энергии без предварительной очистки может привести к накоплению негатива.
Эти советы помогут вам избежать возможных негативных последствий и максимально эффективно использовать энергию цветочного полнолуния для своего духовного и эмоционального роста.
Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.
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