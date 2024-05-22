Цветочное полнолуние 23 мая 2023: что категорически запрещено делать

Цветочное полнолуние – это особый период в году.

23 мая над Землей взойдет цветочное полнолуние.

Во время цветочного полнолуния, как и во время любого полнолуния, существуют некоторые действия, которые считаются нежелательными с точки зрения эзотерики. Вот несколько вещей, которых лучше избегать:

Избегать конфликтов и негатива : Полнолуние часто усиливает эмоции, поэтому следует избегать конфликтов, споров и любого негативного общения. Постарайтесь не поддаваться эмоциям и оставаться спокойными. Не начинать новых проектов : Хотя энергия полнолуния очень мощная, это время больше подходит для завершения начатого и отпуска старого. Начало новых проектов лучше отложить до новолуния, который символизирует новые начинания. Не принимать важных решений : Из-за повышенной эмоциональной чувствительности во время полнолуния следует избегать принятия важных решений. Это может повлиять на вашу способность рационально мыслить и оценивать ситуацию. Не проводить сложных магических ритуалов без подготовки : Если вы новичок в магии или эзотерике, избегайте проведения сложных ритуалов или заклинаний. Энергия полнолуния может быть слишком интенсивной, и неправильное выполнение ритуала может иметь непредсказуемые последствия. Избегать переутомления и стресса : Во время полнолуния, ваше тело и разум могут быть более уязвимы к стрессу и переутомлению. Постарайтесь не перегружать себя работой или физическими нагрузками, дайте себе время на отдых и расслабление. Не игнорировать интуицию : Полнолуние может усиливать вашу интуицию. Не игнорируйте внутренние ощущения и подсказки, даже если они кажутся непонятными. Обратите внимание на свои сновидения и интуитивные впечатления. Не проводить ритуалы без очищения : Перед тем как проводить ритуалы на привлечение положительной энергии или благополучия, важно провести очищение – как себя, так и пространства. Привлечение новой энергии без предварительной очистки может привести к накоплению негатива.

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Эти советы помогут вам избежать возможных негативных последствий и максимально эффективно использовать энергию цветочного полнолуния для своего духовного и эмоционального роста.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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