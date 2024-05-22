Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года: три ритуалы для роста

Цветочное полнолуние, также известное как майское полнолуние, ассоциируется с периодом цветения и расцвета природы. Это прекрасное время для проведения ритуалов, направленных на рост и процветание в разных сферах жизни. Вот три ритуала, которые можно провести во время цветочного полнолуния:

1. Ритуал для личного роста

Что понадобится:

Свеча белого цвета

Цветки (например, ромашки, лилии или розы)

Бумага и ручка

Маленький горшок с грунтом

Инструкция:

Зажгите свечу и расположите перед собой цветки. На бумаге напишите, какие личные качества или навыки вы хотите достичь или развить. Сложите бумажку и закопайте ее в горшок с грунтом, представляя, как ваше желание прорастает и укрепляется. Посадите в горшок цветок, полейте его водой и расположите горшок на подоконнике, чтобы он получал достаточно света. Дайте свече догореть.

2. Ритуал для материального достатка

Что понадобится:

Зеленые или золотые свечи

Монета

Цветки (например, мята, базилик или лаванда)

Бумага и зеленый маркер

Инструкция:

Зажгите зеленые или золотые свечи. На бумаге зеленым маркером напишите, какую сумму денег или материальные блага вы хотите привлечь. Положите монету и цветы на бумагу. Составьте бумагу так, чтобы монета и цветы были внутри, и представьте, как ваши желания материализуются. Закопайте сверток в земле во дворе или в горшке с растением. Дайте свечам догореть.

3. Ритуал для укрепления отношений

Что понадобится:

Розовая или красная свеча

Цветки (например, розы, лаванда или жасмин)

Фотография человека, с которым вы хотите укрепить отношения

Бумага и ручка

Инструкция:

Зажгите розовую или красную свечу. На бумаге напишите имя человека и краткое описание, почему вам важны эти отношения. Положите фотографию и цветы на бумагу. Составьте бумагу, чтобы фотография и цветы были внутри, и представьте, как ваши отношения становятся крепче. Храните этот сверток в безопасном месте. Дайте свече догореть.

Эти ритуалы помогут вам настроиться на положительные изменения и рост в личной жизни, финансовом положении и взаимоотношениях во время цветочного полнолуния.

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