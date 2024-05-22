Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года: три ритуалы для роста

Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года: три ритуалы для роста

Во время полнолуния можно выполнить важные ритуалы / Фото: pixabay.com

Полнолуние – важное эзотерическое время.

Цветочное полнолуние, также известное как майское полнолуние, ассоциируется с периодом цветения и расцвета природы. Это прекрасное время для проведения ритуалов, направленных на рост и процветание в разных сферах жизни. Вот три ритуала, которые можно провести во время цветочного полнолуния:

1. Ритуал для личного роста

Что понадобится:

  • Свеча белого цвета
  • Цветки (например, ромашки, лилии или розы)
  • Бумага и ручка
  • Маленький горшок с грунтом

Инструкция:

  1. Зажгите свечу и расположите перед собой цветки.
  2. На бумаге напишите, какие личные качества или навыки вы хотите достичь или развить.
  3. Сложите бумажку и закопайте ее в горшок с грунтом, представляя, как ваше желание прорастает и укрепляется.
  4. Посадите в горшок цветок, полейте его водой и расположите горшок на подоконнике, чтобы он получал достаточно света.
  5. Дайте свече догореть.

2. Ритуал для материального достатка

Что понадобится:

  • Зеленые или золотые свечи
  • Монета
  • Цветки (например, мята, базилик или лаванда)
  • Бумага и зеленый маркер

Инструкция:

  1. Зажгите зеленые или золотые свечи.
  2. На бумаге зеленым маркером напишите, какую сумму денег или материальные блага вы хотите привлечь.
  3. Положите монету и цветы на бумагу.
  4. Составьте бумагу так, чтобы монета и цветы были внутри, и представьте, как ваши желания материализуются.
  5. Закопайте сверток в земле во дворе или в горшке с растением.
  6. Дайте свечам догореть.

3. Ритуал для укрепления отношений

Что понадобится:

  • Розовая или красная свеча
  • Цветки (например, розы, лаванда или жасмин)
  • Фотография человека, с которым вы хотите укрепить отношения
  • Бумага и ручка

Инструкция:

  1. Зажгите розовую или красную свечу.
  2. На бумаге напишите имя человека и краткое описание, почему вам важны эти отношения.
  3. Положите фотографию и цветы на бумагу.
  4. Составьте бумагу, чтобы фотография и цветы были внутри, и представьте, как ваши отношения становятся крепче.
  5. Храните этот сверток в безопасном месте.
  6. Дайте свече догореть.

Эти ритуалы помогут вам настроиться на положительные изменения и рост в личной жизни, финансовом положении и взаимоотношениях во время цветочного полнолуния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вот так прогноз! Астрологи увидели, когда закончится война? Чего ждать украинцам?

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация