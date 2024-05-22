Цветочное полнолуние 23 мая 2024 года: три ритуалы для роста

Полнолуние – важное эзотерическое время.
Цветочное полнолуние, также известное как майское полнолуние, ассоциируется с периодом цветения и расцвета природы. Это прекрасное время для проведения ритуалов, направленных на рост и процветание в разных сферах жизни. Вот три ритуала, которые можно провести во время цветочного полнолуния:
1. Ритуал для личного роста
Что понадобится:
- Свеча белого цвета
- Цветки (например, ромашки, лилии или розы)
- Бумага и ручка
- Маленький горшок с грунтом
Инструкция:
- Зажгите свечу и расположите перед собой цветки.
- На бумаге напишите, какие личные качества или навыки вы хотите достичь или развить.
- Сложите бумажку и закопайте ее в горшок с грунтом, представляя, как ваше желание прорастает и укрепляется.
- Посадите в горшок цветок, полейте его водой и расположите горшок на подоконнике, чтобы он получал достаточно света.
- Дайте свече догореть.
2. Ритуал для материального достатка
Что понадобится:
- Зеленые или золотые свечи
- Монета
- Цветки (например, мята, базилик или лаванда)
- Бумага и зеленый маркер
Инструкция:
- Зажгите зеленые или золотые свечи.
- На бумаге зеленым маркером напишите, какую сумму денег или материальные блага вы хотите привлечь.
- Положите монету и цветы на бумагу.
- Составьте бумагу так, чтобы монета и цветы были внутри, и представьте, как ваши желания материализуются.
- Закопайте сверток в земле во дворе или в горшке с растением.
- Дайте свечам догореть.
3. Ритуал для укрепления отношений
Что понадобится:
- Розовая или красная свеча
- Цветки (например, розы, лаванда или жасмин)
- Фотография человека, с которым вы хотите укрепить отношения
- Бумага и ручка
Инструкция:
- Зажгите розовую или красную свечу.
- На бумаге напишите имя человека и краткое описание, почему вам важны эти отношения.
- Положите фотографию и цветы на бумагу.
- Составьте бумагу, чтобы фотография и цветы были внутри, и представьте, как ваши отношения становятся крепче.
- Храните этот сверток в безопасном месте.
- Дайте свече догореть.
Эти ритуалы помогут вам настроиться на положительные изменения и рост в личной жизни, финансовом положении и взаимоотношениях во время цветочного полнолуния.
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