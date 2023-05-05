Цветочное полнолуние 5 мая 2023 года: Ракам следует определиться с мечтами, а Девам — действовать настойчиво

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 мая 2023 года – цветочное полнолуние говорит, что Тельцам следует быть сдержанными, а Девам – действовать настойчиво.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 мая 2023 — цветочное полнолуние для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Страшный суд"

Название карты звучит страшно, ведь на карты Таро оказало значительное влияние и христианство. На самом деле, эта карта свидетельствует о том, что рано или поздно нам придется расплачиваться за свои поступки. В отношениях следует понять, что до ситуации, в которой вы оказались, вы пришли сами. Что касается финансов и карьеры, то следует подвести определенные итоги, чтобы двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король мечей"

Будьте сдержанны и холодны. Резко действуйте в отношениях и следуйте советам мудрых мужчин. В вопросах бизнеса и карьеры используйте свой острый ум, чтобы получить новые вершины.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж жезлов"

Новые вершины не за горами, однако отнеситесь к этому процессу стратегически. В любви действуйте решительно, но без излишней суеты. В работе вы можете сильно вспыхнуть, но быстро угаснуть.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка кубков"

Для начала следует определиться с одной мечтой, а потом можно воплощать ее в жизнь. В отношениях тоже следует определиться с приоритетами. Что касается карьеры и финансов, то вам следует четко понять, что вы хотите.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж кубков"

Добавьте к своему рецепту счастье щепотку юношеского максимализма, но не переборщите с этим. В любви полностью отдайтесь партнеру, но не растворяйтесь в нем. А если говорить о работе – следует найти такое дело, которое будет воспламенять ваше сердце.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Действуйте настойчиво, чтобы добиться успеха. Накапливайте деньги для реализации вашей мечты. Обсудите с партнером дальнейшие шаги в финансовой сфере. Попытайтесь найти новую, более денежную работу.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Взвешенный взгляд на вещи поможет вашему развитию. Сохраняйте холодный ум и в отношениях, ведь открывать сердце еще рано. А в движении по карьерной лестнице проявите взвешенный подход к разным вопросам.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

В своей сфере вы немало достигли, поэтому лупите эту скалу и дальше. В любовной сфере пора проявить настойчивость и показать то, что на вас можно положиться. Что касается финансов, то сейчас благоприятная возможность, чтобы зарабатывать больше.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка мечей"

Сейчас трудный период, но вы выплывете к светлым берегам. В отношениях только от вас зависит, уничтожатся ли ваши отношения в быту, или только закаляются. Что касается работы и карьеры, то здесь следует позаботиться о крепком тылу.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Будьте бережливы в своих желаниях. Однако в отношениях не относитесь к любви как к бизнес-проекту. А вот в сфере денег следует ими не разбрасываться и иметь список расходов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свои таланты в земле. В любви подумайте, стоит ли игра свеч. В сфере бизнеса не все, что посадили, может дать новые ростки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Умеренность"

Найдите баланс между эмоциональностью и спокойным умом: именно в "золотой середине" скрыт секрет вашего успеха сегодня. А в отношения не бросайтесь торчком головы, следует внимательнее присмотреться к партнеру. Что касается финансов, то не стоит заводить новое дело без четко прописанных шагов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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