Дела наконец пойдут в гору: 4 знака китайского зодиака, которым улыбнется удача 17 сентября

Китайский гороскоп на 17 сентября / © AP

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В четверг, 17 сентября, для четырёх знаков китайского зодиака наступает благоприятный период. Тигры, Собаки, Козы и Лошади смогут сдвинуть с мёртвой точки дела, которые долгое время не давали им покоя.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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17 сентября 2026 года по китайскому календарю — День Деревянной Лошади в месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади. В китайской астрологии стихию Дерева связывают с новыми начинаниями. В то же время двойная энергия Лошади в этот день символически подталкивает к завершению старого этапа и переходу к новому.

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Тигр

Для Тигров важным событием дня может стать знакомство с человеком, который окажется не только полезным, но и потенциально близким по духу. Не стоит пытаться ускорять события — лучше всего позволить им развиваться естественным образом.

Собака

Собаки наконец-то могут получить ответы, которых им не хватало для завершения важного дела. Недостающие детали могут встать на свои места, поэтому 17 сентября больше подходит для завершения старых проектов, чем для начала новых. Это поможет оставить позади затянувшийся этап и двигаться дальше.

Коза

Для Коз день может принести облегчение в общении с человеком, с которым раньше было сложно договориться. Напряжение ослабевает, а собеседник становится более открытым к диалогу и компромиссу. Благодаря этому решить давнюю проблему будет значительно проще.

Лошадь

Лошади, наконец, смогут получить признание за свой труд и усилия. Люди заметят то, что раньше оставалось за кулисами, и не поскупится на похвалу. Для представителей этого знака важно не преуменьшать собственные достижения, а позволить себе принять заслуженное внимание.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 17 сентября 2026 года — день, когда особенно важно обращать внимание на слова, которые мы произносим вслух: они могут неожиданно воплотиться в реальность.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не серьёзно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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