День, когда интуиция не подведет: прогноз по оракулу Ленорман на 12 мая
12 мая следует внимательно прислушиваться к внутренним ощущениям – именно они помогут избежать ошибок и увидеть скрытое.
День проходит под влиянием карт Луна — Книга — Лиса.
Это сочетание интуиции, скрытой информации и необходимости быть внимательными.
Общая энергия дня
Не все сегодня будут говорить прямо.
Придется читать между строчками и доверять собственному ощущению ситуации.
Работа и финансы
В профессиональной сфере возможны:
- скрытые детали в документах или договоренностях
— не до конца честные разговоры
— информация, которую пока не раскрывают полностью
Не торопитесь соглашаться на первое, что предлагают.
Отношения
В отношениях может быть больше эмоциональности и недоговоренностей.
Это может быть:
— скрытое недовольство
- ревность
— попытка что-нибудь скрыть
Важно не давить, а наблюдать.
Психологическое состояние
Интуиция сегодня обострена.
Вы можете тонко ощущать фальшь или напряжение даже без слов.
Совет от Ленормана
Не игнорируйте внутренний сигнал.
Сегодня он точнее чужих объяснений.
12 мая – это день скрытых смыслов и тонких сигналов.
И именно внимательность поможет увидеть, что другие пропустят.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.