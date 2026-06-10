День, когда правда сама найдет дорогу: прогноз по оракулу Ленорман на 11 июня 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходит под влиянием карт Ключ – Луна – Письмо .

Общая энергия дня

Это сочетание ответов, эмоциональной глубины и важной информации. Сегодня могут поступить новости или разговоры, которые помогут разобраться в том, что давно волновало.

День способствует получению ответов на вопросы, которые вы задавали себе в последнее время.

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Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

— важные сообщения

— решение старого вопроса

— новые договоренности

- прояснение рабочей ситуации

Полезно работать с документами, планами и долгосрочными проектами.

Отношения

В отношениях наступает время искренности.

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Возможны:

— откровенные разговоры

— эмоциональные признания

- прояснение недоразумений

- восстановление доверия

Слова сегодня могут обладать особой силой.

Психологическое состояние

Интуиция будет особенно острой.

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Вы можете почувствовать ответ еще до того, как вы услышите его вслух.

Совет от Ленормана

Не избегайте важных разговоров.

Именно через них сегодня приходят ответы, помогающие двигаться дальше.

11 июня – это день, когда скрытое постепенно выходит на свет.

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И то, что вы узнаете сегодня, может стать ключом к будущим решениям.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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