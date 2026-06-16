День, когда случайные слова будут иметь особое значение: прогноз по оракулу Ленорман на 17 июня 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходит под влиянием карт Птицы – Письмо – Звезды .

Общая энергия дня

Эта комбинация говорит об активном общении, потоке информации и сигналах, которые укажут правильное направление. День будет наполнен разговорами, новостями, перепиской и случайными словами, которые будут иметь гораздо большее значение, чем кажется.

Сегодня информация становится основным ресурсом.

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Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

- важные переговоры

— новые деловые контакты

— получение новой информации о работе

- обсуждение планов на будущее

День благоприятен для коммуникации, обучения и новых договоренностей.

Отношения

В отношениях ключевую роль будут играть слова.

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Возможны:

— откровенный разговор

— неожиданное сообщение

— искреннее признание

— прояснение ситуации, долго остававшейся неопределенной

Сегодня следует говорить прямо и внимательно слушать других.

Психологическое состояние

Может быть ощущение информационной перегрузки.

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В то же время интуиция будет помогать быстро чувствовать, что действительно важно, а что только шум.

Совет от Ленормана

Обращайте внимание даже на случайные слова, которые вы услышите в течение дня.

Иногда именно через них Вселенная посылает нужную подсказку.

17 июня – это день новостей, важных разговоров и знаковых совпадений.

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И именно через слова сегодня могут открываться новые возможности.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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