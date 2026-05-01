- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 2 мин
День новых начал и шансов: прогноз по оракулу Ленорман на 1 мая
1 мая открывает новый этап — появятся возможности, которые стоит не упустить, даже если они кажутся неожиданными.
День проходит под влиянием карт Клевер — Корабль — Сад .
Это сочетание фортуны, движения и открытости к миру.
Возможны новые возможности, поездки или контакты, открывающие перспективы. Даже небольшие события могут иметь значение.
Работа и финансы
В профессиональной сфере возможны:
- новые предложения
— знакомства, которые принесут пользу
возможность изменить направление
Это хороший день для переговоров и выхода за пределы привычного.
Отношения
В отношениях – легкость и движение.
Возможны:
новые знакомства
- приятное общение
— чувство свободы
Это день без давления больше о возможностях, чем об обязательствах.
Психологическое состояние
Появится чувство легкости и желание перемен.
Хочется двигаться, пробовать новое, выходить в свет.
Совет от Ленормана
Не игнорируйте даже маленькие шансы.
Именно они могут привести к большому результату.
1 мая – это день, который открывает дверь. И многое зависит от того, решитесь ли вы в них войти.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.