День осеннего равноденствия 22 сентября 2024: что категорически не стоит сделать

В День осеннего равноденствия важно избегать чрезмерной активности и поспешных решений, поскольку это время призывает к гармонии и внутреннему балансу.

В день осеннего равноденствия 22 сентября 2024 года энергетический баланс природы и внутреннее состояние человека требуют особого внимания. Вот несколько вещей, которые категорически не стоит делать в этот день:

Не игнорируйте потребность в отдыхе и восстановлении: это время перехода от активного лета к более спокойной осени. Попытка продлить жизнь в постоянном темпе без паузы может привести к эмоциональному и физическому истощению. Равноденствие призывает к балансу, поэтому важно не перегружать себя работой или обязательствами. Не держитесь за прошлое: равноденствие символизирует переход и отпуск старого. Не стоит цепляться за вещи, отношения или привычки, которые вам больше не служат. Попытка сохранить старое, вместо того, чтобы двигаться вперед, может блокировать ваш прогресс и мешать гармоничному вхождению в новый сезон. Не принимайте важных решений на эмоциях: поскольку этот день усиливает энергетический баланс и самоанализ, принятие решений под влиянием сильных эмоций, таких как гнев или страх может привести к неправильным действиям. Следует отложить эмоциональные реакции и принимать решение, когда внутренний баланс восстановлен. Не нарушайте гармонию в отношениях: день осеннего равноденствия подходит для гармонизации связей с другими людьми. Важно избегать конфликтов и не создавать дисбаланс в отношениях, особенно из-за недоразумения или негативных эмоций. Не забывайте о благодарности: осень – это время урожая, поэтому важно не быть безразличным к тому, что вы получили или достигли. Игнорирование моментов благодарности может создать чувство неудовлетворенности, не соответствующее энергии в этот день. Не начинайте больших проектов: это время обсуждения, а не для новых начинаний. Важно закрыть текущие вопросы перед тем, как переходить к новому. Недостаточное завершение старых дел может создать чувство незавершенности и хаоса. Не избегайте внутренней работы: если вы чувствуете эмоциональный или духовный дисбаланс, не следует игнорировать эти сигналы. Это день для саморефлексии, и избегание внутренней работы может привести к накоплению нерешенных вопросов и негативных эмоций.

Этот день благоприятен для балансировки, прощания с прошлым и подготовки к новым циклам. Избегая отмеченных вещей, вы сможете гармонично настроиться на новый сезон.

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