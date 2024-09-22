День осеннего равноденствия 22 сентября 2024 года: три эзотерических ритуала для щедрости

Период осеннего равноденствия символизирует завершение цикла роста и подготовку к внутреннему обновлению, когда природа переходит в состояние покоя.

День осеннего равноденствия 22 сентября 2024 является идеальным временем для проведения ритуалов, направленных на привлечение щедрости и процветания. Вот три ритуала, которые помогут привлечь энергию щедрости в этот особый день:

1. Ритуал "Благодарность за урожай"

Что нужно : свеча, сезонные фрукты и овощи (яблоки, орехи, тыква).

: свеча, сезонные фрукты и овощи (яблоки, орехи, тыква). Процесс: зажгите свечу и разместите перед собой символы урожая. Возьмите несколько минут, чтобы подумать обо всем, что вы получили в этом году как материальные, так и нематериальные дары. Поблагодарите эти благословения. После этого съешьте часть плодов как символ принятия щедрости жизни. Можете отдать часть пищи другим людям, таким образом делиться своей благодарностью и щедростью с окружающими.

2. Ритуал "Денежный поток"

Что нужно : несколько монет, зеленая свеча, мед.

: несколько монет, зеленая свеча, мед. Процесс: зажгите зеленую свечу – цвет процветания и финансового благополучия. Сосредоточьтесь на энергии денег и процветания, представляя, как деньги свободно текут в вашу жизнь. Окуньте монету в мед, символизируя сладость и легкость прибыли, и скажите: "Как мед сладок и тянется, так пусть деньги приходят ко мне легко и щедро". Держите эту монету в кошельке как амулет щедрости.

3. Ритуал "Дарение щедрости"

Что нужно : небольшой подарок (можно собственноручно сделанный), конверт или пакетик.

: небольшой подарок (можно собственноручно сделанный), конверт или пакетик. Процесс: подготовьте небольшой подарок для близкого человека или кого-то, кто нуждается в поддержке. Это может быть предмет, символизирующий достаток или благословение. Заверните его в конверт и при равноденствии сосредоточьтесь на намерении делиться щедростью с другими. Когда вы дарите этот подарок, скажите: "Как я делюсь с другими, так и Вселенная делится со мной щедрыми дарами". Этот ритуал помогает открывать потоки щедрости через действия взаимопомощи.

Эти ритуалы помогут настроиться на энергию изобилия, привлечь щедрость в вашу жизнь и делиться ею с другими.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Также читайте День осеннего равноденствия 22 сентября 2024: что категорически не стоит сделать