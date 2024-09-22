День осеннего равноденствия 22 сентября 2024 года: три медитации для положительных изменений

Период осеннего равноденствия – прекрасное время для рефлексии и переосмысления, когда мы можем оценить свой опыт и подготовиться к новому циклу жизни.

День осеннего равноденствия 22 сентября 2024 года – это мощное время для внутреннего обновления и медитаций, способствующих положительным изменениям.

Вот три медитации, которые помогут настроиться на энергию в этот день:

1. Медитация на баланс

Процесс: сядьте в удобную позу, зажгите свечу и закройте глаза. Сосредоточьте внимание на дыхании, чувствуя, как вдох и выдох становятся ровными. Представляйте баланс между светом и тьмой внутри вас – равновесие между вашими эмоциями и мыслями, активностью и спокойствием. С каждым вдохом принимайте положительную энергию, а с выдохом отпускайте все, что мешает внутренней гармонии. Эта медитация помогает сбалансировать энергию и обрести внутреннее спокойствие в период перемен.

2. Медитация на отпуск старого

Процесс: представьте себя стоя на пороге осени, когда листья падают с деревьев. Визуализируйте, как вместе с каждым опавшим листом вы отпускаете старые проблемы, страхи, негативные эмоции или убеждения, которые вам больше не служат. Сосредоточьтесь на ощущении легкости, когда эти тяготы покидают вас. Позвольте отпустить старое, чтобы создать пространство для новых позитивных изменений в жизни.

3. Медитация на благодарность и достаток

Процесс: сядьте в спокойном месте на природе или дома. Закройте глаза и сосредоточьтесь на том, за что вы благодарны – материальные и духовные достижения, достижения, отношения. Почувствуйте в себе благодарность и изобилие, воображая, как они наполняют ваше сердце и разливаются по всему телу. С каждым вдохом представьте, как Вселенная щедро дарит вам энергию и ресурсы для ваших положительных изменений.

Эти медитации помогут настроиться на энергию осеннего равноденствия, подготовиться к положительным изменениям и обновлениям, как внешнему, так и внутреннему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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