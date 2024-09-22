День осеннего равноденствия 22 сентября 2024: гороскоп для всех знаков зодиака

Осеннее равноденствие – это момент, когда день и ночь становятся равными по продолжительности, символизируя баланс между светом и тьмой.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на день осеннего равноденствия 22 сентября 2024 года рассказывает, что Овнам не следует забывать о партнерстве, а Близнецам – время экономить ресурсы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на день осеннего равноденствия 22 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Получите дивиденды от того, что вы делаете. В отношениях не забывайте о партнерстве. А на работе учитесь новому.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе поразмышляйте над дальнейшими действиями.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Пора экономить ресурсы. В любви не бойтесь оказаться скупым. На работе осторожно обращайтесь с деньгами.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут разбить сердце. На работе сопротивляйтесь вызовам. А в отношениях не дайте себе сделать больно.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Отдавайте больше, чтобы получать больше. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе требуйте повышения.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Императрица"

Пора задуматься о собственном развитии. В отношениях нужно выйти на новый уровень. А на работе начните новый проект.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь к успеху. В отношениях отважьтесь на первый шаг. На работе проявите инициативу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж кубков"

Будьте осторожны с чувствами. В отношениях наслаждайтесь любовью. На работе прислушивайся к голосу сердца.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Маг"

Сбалансируйте ваши чувства. В отношениях поймите, куда вы двигаетесь. Избегайте вызовов на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Поймите, куда вы двигаетесь. В отношениях сопротивляйтесь внешним факторам. На работе не ссорьтесь с единомышленниками.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король пентаклей"

Прислушивайтесь к мудрым советам. На работе окружите себя верными друзьями. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Добавьте больше пристрастия в ваши дела. На работе сконцентрируйтесь на развитии. А в любви не дайте чувствам угаснуть.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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