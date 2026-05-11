- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 2 мин
День ответов и важных встреч: прогноз по оракулу Ленорман на 11 мая
11 мая может принести людей или новости, которые помогут понять, в каком направлении двигаться дальше.
День проходит под влиянием карт Сад – Собака – Ключ .
Это сочетание поддержки, общения и правильных решений.
Общая энергия дня
Важную роль сегодня будут играть люди — друзья, союзники, коллеги или те, кому вы доверяете.
Именно через контакты могут приходить нужные ответы.
Работа и финансы
В профессиональной сфере возможны:
— полезные знакомства
— поддержка в делах
— удачные переговоры или договоренности
Это хороший день для сотрудничества и командной работы.
Отношения
В отношениях день будет способствовать открытости и доверию.
Возможны:
— откровенные разговоры
— чувство поддержки
— укрепление связи
То, что долго не удавалось проговорить, может, наконец, прозвучать.
Психологическое состояние
Возникает больше уверенности и внутренней стабильности.
Вы почувствуете, что не остаетесь с проблемами наедине.
Совет от Ленорман
Не отталкивайте помощь и поддержку.
Сегодня именно люди могут стать вашим ресурсом.
11 мая — это день, когда правильные контакты способны изменить ситуацию.
И один разговор может оказаться очень важным.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.