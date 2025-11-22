- Дата публикации
День Прокопа 22 ноября - главные традиции, запреты и народные приметы дня
22 ноября считался благоприятным днем для завершения дел, погашения долгов и финансовых операций.
Церковный календарь в этот день, 22 ноября, отмечает память мученика Прокопа Кесарийского. Верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье и семейном спокойствии.
Об этом пишет РадиоТрек.
Что делали наши предки
Мужские заботы: Хозяева чинили сани или отправлялись на базар за новыми, готовясь к зимнему сезону.
Женские обряды: Женщины искали траву эфилию, из которой готовили целебные отвары. По поверьям, они могли выпрямить спину людям с горбом и помогали расти низким.
Благоприятный день: День Прокопа считался удачным для завершения старых дел, погашения долгов и решения финансовых вопросов.
Очищение пространства: Чтобы привлечь счастье и благополучие в семью, избавлялись от хлама, а хорошие, но уже лишние вещи отдавали нуждающимся.
Обеспечение достатка: Хозяйки пекли пирог, веря, что он обеспечит достаток в доме на весь следующий год.
Что нельзя делать 22 ноября
Цветы под запретом: Не стоит дарить цветы — считалось, что они забирают жизненную энергию.
Избегайте поездок: Лучше отказаться от дальних путешествий и поездок в дорогу.
Финансовые операции: Нельзя занимать деньги, чтобы избежать ссор, но отдавать долги разрешалось.
Найденное — не твое: Не подбирайте на дороге деньги или предметы — это могло принести несчастье.
Займы соседям: Не одалживайте муку или сахар — по народным приметам, это предвещало голод и неудачу.
Погодные приметы
Тепло: Если 22 ноября тепло, ожидается долгая и снежная зима.
Снегопад: Снег весь день предсказывал дождливый май.
Дождь: Осадки в виде дождя предвещали хороший урожай пшеницы в следующем году.
