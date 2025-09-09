День рождения и склонность к беспорядку в жизни: нумерологи назвали тех, кто не любит порядок

Хаос в быту по дате рождения / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Благодаря нумерологии — области эзотерических практик можно вычислить, кто по дате рождения не любит порядок в жизни.

Об этом говорится на The Daily Jagran .

По словам нумерологов, те, кто рожден 5, 7 или 9 числа, больше рискует жить в беспорядке. А что касается других чисел, то здесь следует читать дальше.

Реклама

В общем, нумерология считает, что день рождения формирует не только черты характера, но и отношение человека к организации собственной жизни. Некоторые даты ассоциируются с любовью к свободе, спонтанности и определенной хаотичностью в быту.

Дни рождения: 7, 16, 25

Рожденные в эти даты — глубокие, склонные к размышлению и поиску смыслов. Они ценят духовное и интеллектуальное выше, чем порядок вокруг. Именно поэтому среди них часто встречаются те, кто не слишком озабочен чистотой или организованностью.

Специалисты советуют таким людям находить простые способы систематизировать свое пространство, чтобы избежать ощущения хаоса.

Дни рождения: 5, 14, 23

Активные, энергичные и подверженные приключениям. Их легко увлекают новые впечатления, из-за чего бытовые дела отходят на задний план. Уборка для них кажется скучной, а рутина быстро надоедает.

Реклама

Дни рождения: 9, 18, 27

Эти люди отличаются добротой и эмпатией. Они часто отдают все силы заботе о других, забывая о собственном доме и комфорте.

Нумерологи советуют научиться совмещать помощь близким со вниманием к собственному пространству.

Таким образом, по нумерологии именно родившиеся 5, 7 и 9 числа и их «зеркальные даты» могут быть менее организованными в быту. Но в то же время они чаще всего приносят в жизнь других более ярких эмоций, идей и поддержки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что даже оттенок помады некоторые женщины подбирают по знаку зодиака. Считается, что помада способна подчеркнуть ваш знак зодиака и подарить счастье в жизни .