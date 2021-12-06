День великомученицы Екатерины 7 декабря: традиции, обычаи и гадания

В канун этого праздника девушки начинали гадать.

Гадание или гадание — обряды, имеющиеся в культурах многих народов и вроде бы позволяющие узнать будущее, познать непознаваемые человеческим разумом стороны действительности и т.д. В украинском народе в древности гадали не только ведьмы, волхвы или гадалки, но и рядовые люди. Период, когда можно узнать свою судьбу, приходился на конец осени или начало зимы, когда сельскохозяйственные работы были завершены и можно было позволить себе развлечения.

Так, вечером против Екатерины (7 декабря – ред.), девушки, а часто и парни, гадали на будущую пару.

7 декабря: церковный праздник

Святая Екатерина — легендарный христианский праздник, великомученица, дочь знатного правителя города Александрии. Прообразом Святой Екатерины была Гипатия – греческая философ, математик и астроном, работавшая в Александрии.

Святая великомученица Екатерина из Александрии была 17 лет от роду. Была очень красива, высокообразованая и богата. В 304 году она приняла христианскую веру и с тех пор проповедовала Иисуса Христа. По приказу императора Максимиана, преследовавшего христиан, была замучена за веру Христову. После долгих уговоров отречься от Христа и перейти к язычникам палачи раздели ее и били воловьими жилами два часа по плечам и животу.

Ее девичье тело стало сплошной раной. Кровь мученицы струилась и обогрела землю. Она была брошена в тюрьму, где Екатерину держали без пищи и воды, но палачи на этом не угомонились. Они прибегли к новым пыткам — положили девушку из четырех колес с острыми зубцами и, вращая колеса два справа, два слева, начали кусать ее тело. Но вот Ангел Господень сошел с неба и сделал так, что великомученица осталась невредимой, а колеса разлетелись вдребезги. Тогда палачи отрубили ей голову мечом.

Считается, что святая Екатерина является покровительницей учителей, образованных людей и ученых.

7 декабря Екатерины: как гадать

С вечера 6 декабря – канун святой Екатерины девушки начинали гадать. Делали это таким образом: воровали в чужом саду веточку вишни и ставили ее в воду. Если она к Рождеству расцветет, то в том же году она выйдет замуж.

7 декабря девушки делали то, что и в канун. Например, брали столько веточек, сколько членов семьи. Какие отрасли не развивались, вроде бы столько человек умрет в семье.

Гадали и таким образом. Девушки насыпали в миску каши и шли вместе во двор звать суженого на ужин, ударяя по воротам макогонами поочередно, приказывая: "Иди, иди, суженый, кашу есть!".

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