Девам будет тяжело, а Весам можно немного расслабиться: гороскоп по картам Таро на 27 августа 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 августа 2024 года рассказывает, что Овнам пора действовать, а Раки могут смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 августа 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы огонь. Пора действовать. В отношениях добавьте драйву. А в рабочих вопросах – энергичности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева жезлов"

Добавьте страсти во все, что вы делаете. В сексе попробуйте что-нибудь новое. Оседлайте удачу на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Маг"

Сбалансируйте чувство и разум. В любви овладейте своими стремлениями. На работе вы можете добиться большего.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях жаждуще воспринимайте новое. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Солнце"

Счастье вас сопутствует. В любви смело завоевывайте новые вершины. По делам не бойтесь продвигаться вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет тяжело. Но вы справитесь. В любви вам могут сделать больно. На работе придется стиснуть зубы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. В отношениях иногда позволяйте себе быть слабым или слабым. На работе можете иногда расслабиться.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях работайте над чем-нибудь вместе. На работе запланируйте новый проект.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Умеренность"

Ищите золотую середину. В отношениях сбалансируйте эмоции и интеллект. На работе не гонитесь за всем и сразу.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Уравновесьте свои стремления. В любви следует найти опору. На работе старайтесь чего-нибудь другого.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Завоевывайте новые территории. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе поставьте амбициозную цель.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях отправляйтесь на свидание. На работе устройте корпоратив.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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