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Девам не стоит ссориться, а Львам следует прислушиваться к интуиции: гороскоп по картам Таро на 6 апреля 2025 года
Карты Таро помогают понять, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 апреля 2025 г. рассказывает, что Рыбам нужно открыть сердце, а Ракам сконцентрироваться на внутренних чувствах.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 апреля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте активности. На работе продемонстрируйте профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В любви будьте открыты. На работе ищите новые возможности.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король мечей"
Проявите силу. В отношениях не делайте больно друг другу. В движении по карьерной лестнице защищайте свои позиции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Отшельник"
Сконцентрируйтесь на внутренних чувствах. В отношениях возьмите паузу. На работе лучше отправиться в отпуск.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
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Прислушайтесь к интуиции. В любви ищите голоса сердца. А на работе доверяйте внутреннему голосу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не ссорьтесь. В отношениях не следует идти на конфликт. В движении по карьерной лестнице не конфликтуйте с коллегами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но не делаете первый шаг. В отношениях вы можете быть больно. На работе ждите новых вызовов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка мечей"
Эмоциональность будет вам только мешать. В отношениях возможен любовный треугольник. На работе остерегайтесь врагов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король кубков"
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Раскройтесь в отношениях. Откройте сердце пошире. В движении по карьерной лестнице следует активизироваться.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе проблемы. В отношениях возможны проблемы. Действуйте более активно на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Пора начинать что-то новое. В отношениях задумайтесь над общим проектом. На работе начните что-нибудь новое.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж кубков"
Откройте ваше сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе ищите единомышленников.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.