Девам нужен покой, а Водолеям не стоит создавать себе проблемы: гороскоп по картам Таро на 12 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 мая 2023 года, то Девам нужен покой, а Скорпионам не стоит переливать из пустого в пустое.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях наслаждайтесь счастьем. А на работе закончился облачный период.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем сразу, чтобы уйти не солоно хлебавши. В любви выберите одну цель. Что касается рабочих моментов, то не пытайтесь все сразу успеть.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не берите на себя большее, чем можете нести. Не усложняйте отношения. Что касается финансовых вопросов, то вы сами загоняете себя в кулич.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка пентаклов"

Будьте бережливыми, но не скупыми. В отношениях проверьте вторую половинку. Что касается средств, то рекомендуем их накапливать.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

Найдите умиротворение в своей душе. В любви ищите гармонию, а на работе стремитесь к равновесию.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка мечей"

Вам нужен покой. В отношениях лучше взять паузу, а на работе стоит позаботиться об отгуле.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Правосудие"

Найдите покой в своей душе. В любви действуйте справедливо и в рабочих вопросах старайтесь такого же.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях следует найти баланс. Что касается работы, то следует прислушиваться к интересным идеям.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Успех идет вместе с вами. В любви купайте в счастье. А что касается средств, то все должно сложиться как можно лучше.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж жезлов"

Впереди новые вызовы. В отношениях — стремитесь к новому. Что касается финансов, то стоит взяться за какой-нибудь новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте сами себе проблемы. В любви не стоит все усложнять. Что касается финансовых дел, то следует проверить свои счета.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева жезлов"

Действуйте четко. В отношениях проанализируйте сложившуюся ситуацию. Что касается средств, то следует приобретать их холодным умом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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