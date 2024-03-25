Девам нужно больше доверять людям, а Скорпионам — опасаться перемен: гороскоп по картам Таро на 25 марта 2024 года

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 марта 2024 года рассказывает, что Весам нужно выйти на новый уровень, а Скорпионам – опасаться перемен.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 марта 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

Следует найти умиротворение. В отношениях ищите гармонию, а на работе – баланс между сферами жизни.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Смерть"

Изменения неизбежны. В отношениях следует измениться, чтобы развиваться. А на работе задумайтесь над очередной возможностью для развития.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Следует быть бережливыми. В отношениях экономьте эмоции. На работе доработайте "хвосты".

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – многочисленные искушения. В отношениях наконец-то отважьтесь на большее. В движении по карьерной лестнице продвигайтесь дальше.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Уверенно двигайтесь к победе. В любви приобретайте новые высоты. На работе – закрепите успех.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях начните доверять партнеру. На работе вы можете действовать лучше.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

Настает время плодородия. В любви выйдите на новый уровень. В работе наслаждайтесь плодами своего труда.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Остерегайтесь изменений. В отношениях позаботьтесь о "запасной аэродром". На работе имейте средства впрок, — надвигаются изменения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Мчитесь на всех парах. В отношениях не делайте больно второй половинке. В рабочих делах остерегайтесь недругов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Действуйте взвешенно. В отношениях вам могут поступить больно. На работе возможны новые вызовы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж мечей"

Защищайтесь, когда вам делают больно. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе ищите единомышленников.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Решитесь на новый проект. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе пора действовать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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