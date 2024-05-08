Девам пора отдохнуть, а Весам следует хорошо работать: гороскоп по картам Таро на 8 мая 2024 года

Карты Таро позволяют лучше двигаться вперед.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 мая 2024 г. рассказывает, что Близнецам следует быть осторожными, а Ракам нужно не устраивать излишней борьбы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе сами проблем. В отношениях не следует конфликтовать. На работе лучше переждать сложные времена.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Откройте ваше сердце. В любви прислушивайтесь к совету мудрого человека. А на работе – к голосу сердца.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка мечей"
Будьте осторожны. В отношениях не поддавайтесь на ревность. А на работе не берите близко к сердцу критику.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не устраивайте бесполезной борьбы. В отношениях не стоит ссориться, а на работе не устраивайте конфликты.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к голосу сердца. В любви доверяйте интуиции. В рабочих делах не избегайте советов внутреннего голоса.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Отшельник"
Пора отдохнуть. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Хорошо трудитесь, чтобы получить плоды. В отношениях над улучшением финансового потенциала действуйте вместе. На работе предложите увлекательные идеи.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король мечей"
Сконцентрируйтесь. В отношениях будьте холодными как лед. На работе продемонстрируйте характер.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В любви идите навстречу друг другу. Действуйте активно на работе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз мечей"
Проявите интеллект. В отношениях поиграйте в интеллектуальные игры. А на работе проявите креативность.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Следует открыть свое сердце. В отношениях доверяйте друг другу. На работе прислушивайтесь к совету мудрого мужчины.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Правосудие"
Найдите баланс. В отношениях ищите золотую середину. А на работе не следует конфликтовать.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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