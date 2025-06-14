Девам следует быть бдительными, а Весам следует держать баланс: кельтский гороскоп деревьев на 14 июня 2025 года

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев – древняя система предсказаний, основанная не на звездах, а на символике деревьев. У древних кельтов каждое дерево ассоциировалось с определенным характером, периодом рождения и духовной энергией. Они верили, что человек, как и дерево, имеет корни, ветки и плоды – то есть происхождение, развитие и результаты поступков.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

ОВЕН

Дерево: береза

Овны ощутят потребность в новизне. Береза поможет избавиться от старых моделей поведения – пора для легкости, перезагрузки, идеи будто прорастают сами собой.

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ТЕЛЕЦ

Дерево: граб

Сегодня Тельцы могут постичь испытания на выносливость. Граб призывает: будьте стойкими, не теряйте контроль над эмоциями – сила в дисциплине.

БЛИЗНЕЦЫ

Дерево: инжир

Ваша стихия сегодня особенно активна. День эмоций, открытий и импульсивных решений. Прислушивайтесь к сердцу и не забывайте о границах.

РАК

Дерево: дуб

Раки сегодня на высоте: стойкие, уверенные, духовно сильные. Дуб поддерживает все благие намерения, особенно касающиеся семьи.

ЛЕВ

Дерево: дуб

Вы в своей силе. Дуб напоминает о врожденном величии, но в то же время учит умеренности. Пора выйти из тени и стать примером.

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ДЕВА

Дерево: орешник

Бдительность и аналитичность сегодня ваши лучшие друзья. Орешник поможет отделить важное от второстепенного. Возможен неожиданный совет или открытие.

ВЕСЫ

Дерево: клен

Баланс сегодня держать будет труднее обычного. Клен советует - не спешите, глубоко вдохните и доверьтесь себе. Кто-то из прошлого может напомнить о себе.

СКОРПИОН

Дерево: сосна

Ваша сила – в молчании. Сосна способствует сосредоточению, углублению в себя.

СТРЕЛЕЦ

Дерево: бук

Ваше упорство сегодня принесет плоды.

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КОЗОРОГОВ

Дерево: ясень

Ясень сегодня открывает вам новые горизонты. Прекрасный день для ментальных прорывов и новых решений. Главное – не сдерживать воображение.

ВОДОЛЕЙ

Дерево: виноградная лоза

Сегодня вы между двумя полюсами. Лоза советует: не спешите принимать решения.

РЫБЫ

Дерево: инжир

Этот день – о внутреннем диалоге. Вы почувствуете необходимость побыть наедине, собрать мысли. Инжир дарит мягкий свет самопознанию.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.