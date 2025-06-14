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Девам следует быть бдительными, а Весам следует держать баланс: кельтский гороскоп деревьев на 14 июня 2025 года
Гороскоп на 14 июня 2025 г.: какую мудрость дарит кельтский гороскоп деревьев каждому знаку зодиака.
Кельтский гороскоп деревьев – древняя система предсказаний, основанная не на звездах, а на символике деревьев. У древних кельтов каждое дерево ассоциировалось с определенным характером, периодом рождения и духовной энергией. Они верили, что человек, как и дерево, имеет корни, ветки и плоды – то есть происхождение, развитие и результаты поступков.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
ОВЕН
Дерево: береза
Овны ощутят потребность в новизне. Береза поможет избавиться от старых моделей поведения – пора для легкости, перезагрузки, идеи будто прорастают сами собой.
ТЕЛЕЦ
Дерево: граб
Сегодня Тельцы могут постичь испытания на выносливость. Граб призывает: будьте стойкими, не теряйте контроль над эмоциями – сила в дисциплине.
БЛИЗНЕЦЫ
Дерево: инжир
Ваша стихия сегодня особенно активна. День эмоций, открытий и импульсивных решений. Прислушивайтесь к сердцу и не забывайте о границах.
РАК
Дерево: дуб
Раки сегодня на высоте: стойкие, уверенные, духовно сильные. Дуб поддерживает все благие намерения, особенно касающиеся семьи.
ЛЕВ
Дерево: дуб
Вы в своей силе. Дуб напоминает о врожденном величии, но в то же время учит умеренности. Пора выйти из тени и стать примером.
ДЕВА
Дерево: орешник
Бдительность и аналитичность сегодня ваши лучшие друзья. Орешник поможет отделить важное от второстепенного. Возможен неожиданный совет или открытие.
ВЕСЫ
Дерево: клен
Баланс сегодня держать будет труднее обычного. Клен советует - не спешите, глубоко вдохните и доверьтесь себе. Кто-то из прошлого может напомнить о себе.
СКОРПИОН
Дерево: сосна
Ваша сила – в молчании. Сосна способствует сосредоточению, углублению в себя.
СТРЕЛЕЦ
Дерево: бук
Ваше упорство сегодня принесет плоды.
КОЗОРОГОВ
Дерево: ясень
Ясень сегодня открывает вам новые горизонты. Прекрасный день для ментальных прорывов и новых решений. Главное – не сдерживать воображение.
ВОДОЛЕЙ
Дерево: виноградная лоза
Сегодня вы между двумя полюсами. Лоза советует: не спешите принимать решения.
РЫБЫ
Дерево: инжир
Этот день – о внутреннем диалоге. Вы почувствуете необходимость побыть наедине, собрать мысли. Инжир дарит мягкий свет самопознанию.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.