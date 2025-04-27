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Девам следует добавить энергичности, а Ракам будет тяжело: гороскоп по картам Таро на 27 апреля 2025 года
Карты Таро помогают понять этот мир.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 апреля 2025 года рассказывает, что Стрельцам нужно быть сдержанными, а Ракам наполнить отношения чем-нибудь новым.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 апреля 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Смерть"
Время перемен наступило. В отношениях измените свое отношение к партнеру. А на работе смените качество своего труда.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Маг"
Освойте силу внутри вас. В любви сбалансируйте эмоции и рациональное начало. В решении рабочих вопросов уверенно двигайтесь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях отважьтесь на первый шаг. А на работе сплотите вокруг себя коллектив.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Императрица"
Плодородие – вот ваше кредо. Наполните ваши отношения чем-нибудь новым. В рабочих вопросах начните новый проект.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях спрячьте ваше сердце немного дальше. Добавьте холод в вашем поведении на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь только вперед. В любви не сдерживайте свои порывы. Добавьте энергичности в движении по карьерной лестнице.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева мечей"
Интеллект ваше оружие. Проявите интеллектуальную составляющую в отношениях. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Справедливость"
Баланс – ключевое слово дня. В отношениях нужно искать баланс, а на работе – «золотую середину» между карьерой и личной жизнью.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз мечей"
Защищайтесь от всего, что сваливается на вас. В любви добавьте больше креатива. А на работе будьте сдержанны и спокойны.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Поработайте сегодня над эмоциями. В отношениях раскройте более широкое сердце. На работе не бойтесь проявлять эмоции.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Все улучшается. В отношениях вы вышли на новый уровень. В рабочих вопросах найдите единомышленников.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король жезлов"
Сопротивляйтесь проблемам. В любви не делайте больно друг другу. На работе защищайтесь от противников.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.