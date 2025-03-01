Девам следует двигаться вперед, а Львам следует действовать активнее: гороскоп по картам Таро на 1 марта 2025 года.

Карты Таро позволяют лучше себя узнать.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 марта 2025 года рассказывает, что Козорогам пора собирать плоды, а Рака будет тяжело.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 марта 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях доверяйте партнеру. На работе не будьте слишком большим эгоистом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Впереди что-нибудь новое. Попробуйте что-нибудь интересное в сексе. Займитесь новым проектом на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Влюбленные"

Доверяйте вселенной. В отношениях раскройте более широкое сердце. На работе ищите единомышленников.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело. В любви остерегайтесь проблем. В решении рабочих вопросов сконцентрируйтесь.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж мечей"

Защищайте то, что вам дорого. В отношениях действуйте активнее. Проявите свою силу на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В любви добавьте жару. В работе не сдерживайте себя.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка мечей"

Снимите повязку со своих глаз. В любви избавьтесь от лжи. На работе остерегайтесь врагов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Ожидайте вознаграждения. В любви немного можно расслабиться. Добавьте жару на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка кубков"

Надо устроить "перекур". В любви насладитесь друг другом. Что касается работы, то ищите партнеров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Императрица"

Пора собирать плоды, в отношениях сияйте от счастья. А в рабочих вопросах ситуация должна улучшиться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Смерть"

Изменения продолжаются. В отношениях действуйте так, как чувствуете нужным. Задумайтесь о смене работы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Мир"

Старайтесь гармонии. В любви доверяйте партнеру. Что касается работы, то ищите "золотую середину".

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